На День картоплі до села на Волині з'їхалися аграрії зі всієї України. ФОТО





Про це йдеться на сайті



Захід відбувся 30 серпня за участі вітчизняних та закордонних представників наукових установ по виведенню сортів картоплі, селекційних компаній, підприємств по переробці картоплі та поставці обладнання для переробки і зберігання бульб, власників особистих селянських та фермерських господарств, також Української асоціація виробників картоплі, компанії «HZPC», Українського інституту картоплярства НААН, компанії «Агрітема», ПраТ НВО «Чернігівеліткартопля».



Вітаючи присутніх із початком роботи, член СОК «Волинська картопля» Анатолій Аршулік зауважив, що підходи до вирощування картоплі змінилися, значно виросли вимоги до якості продукту. Щоб бути витребуваним на ринку, необхідно також співпрацювати із селекційними підприємствами. Тому організований захід сприятиме розвитку галузі картоплярства в цілому.



День поля розпочався із обговорення технології вирощування насіннєвої картоплі. Присутнім продемонстровано різноманітні сорти картоплі селекції компанії Європлант та партнерів. Учасники Дня поля мали можливість у польових умовах оцінити понад 20 сортів картоплі.



Під час зустрічі також відбулися презентації ПП «Рекорд Агро», компаній «Європлант», «HZPC» та «Агрітема».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Козин відбувся Український день картоплі.Про це йдеться на сайті Рожищенської РДА Захід відбувся 30 серпня за участі вітчизняних та закордонних представників наукових установ по виведенню сортів картоплі, селекційних компаній, підприємств по переробці картоплі та поставці обладнання для переробки і зберігання бульб, власників особистих селянських та фермерських господарств, також Української асоціація виробників картоплі, компанії «HZPC», Українського інституту картоплярства НААН, компанії «Агрітема», ПраТ НВО «Чернігівеліткартопля».Вітаючи присутніх із початком роботи, член СОК «Волинська картопля»зауважив, що підходи до вирощування картоплі змінилися, значно виросли вимоги до якості продукту. Щоб бути витребуваним на ринку, необхідно також співпрацювати із селекційними підприємствами. Тому організований захід сприятиме розвитку галузі картоплярства в цілому.День поля розпочався із обговорення технології вирощування насіннєвої картоплі. Присутнім продемонстровано різноманітні сорти картоплі селекції компанії Європлант та партнерів. Учасники Дня поля мали можливість у польових умовах оцінити понад 20 сортів картоплі.Під час зустрічі також відбулися презентації ПП «Рекорд Агро», компаній «Європлант», «HZPC» та «Агрітема».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію