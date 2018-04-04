Посів 46 місце у світі: волинянин пробіг 50-кілометровий ультрамарфон. ФОТО





Забіг відбувся 1 вересня - пише



У цьому ультрамарафоні взяв участь і ковельчанин Олександр Головницький, який здобув 46 місце.



«Всім дуже дякую за підтримку, 46-е місце в світі, я задоволений. Всі бажали перемоги, але я для цього дуже мало зробив», – написав Олександр на своїй сторінці у Facebook після змагань.



Чемпіонат світу з бігу на 50 кілометрів — один з чотирьох чемпіонатів світу, який проводиться Міжнародною асоціацією ультрамарафонців (іншими ультрамарафонськими дисциплінами, в яких проводяться чемпіонати світу, є біг на 100 кілометрів, добовий біг та трейл). Змагання започаткували 2005 року як фінал серії «Світовий трофей з бігу на 50 кілометрів» (англ. 50 km World Trophy). Варто зазначити, що українські спортсмени вперше брали участь у цьому чемпіонаті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Брашов у Румунії відбувся Чемпіонат світу з бігу на 50 кілометрів.Забіг відбувся 1 вересня - пише Район.Ковель У цьому ультрамарафоні взяв участь і ковельчанин, який здобув 46 місце.«Всім дуже дякую за підтримку, 46-е місце в світі, я задоволений. Всі бажали перемоги, але я для цього дуже мало зробив», – написав Олександр на своїй сторінці у Facebook після змагань.Чемпіонат світу з бігу на 50 кілометрів — один з чотирьох чемпіонатів світу, який проводиться Міжнародною асоціацією ультрамарафонців (іншими ультрамарафонськими дисциплінами, в яких проводяться чемпіонати світу, є біг на 100 кілометрів, добовий біг та трейл). Змагання започаткували 2005 року як фінал серії «Світовий трофей з бігу на 50 кілометрів» (англ. 50 km World Trophy). Варто зазначити, що українські спортсмени вперше брали участь у цьому чемпіонаті.

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