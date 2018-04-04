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Посів 46 місце у світі: волинянин пробіг 50-кілометровий ультрамарфон. ФОТО

Посів 46 місце у світі: волинянин пробіг 50-кілометровий ультрамарфон. ФОТО
У місті Брашов у Румунії відбувся Чемпіонат світу з бігу на 50 кілометрів.

Забіг відбувся 1 вересня - пише Район.Ковель.

У цьому ультрамарафоні взяв участь і ковельчанин Олександр Головницький, який здобув 46 місце.

«Всім дуже дякую за підтримку, 46-е місце в світі, я задоволений. Всі бажали перемоги, але я для цього дуже мало зробив», – написав Олександр на своїй сторінці у Facebook після змагань.

Чемпіонат світу з бігу на 50 кілометрів — один з чотирьох чемпіонатів світу, який проводиться Міжнародною асоціацією ультрамарафонців (іншими ультрамарафонськими дисциплінами, в яких проводяться чемпіонати світу, є біг на 100 кілометрів, добовий біг та трейл). Змагання започаткували 2005 року як фінал серії «Світовий трофей з бігу на 50 кілометрів» (англ. 50 km World Trophy). Варто зазначити, що українські спортсмени вперше брали участь у цьому чемпіонаті.

Посів 46 місце у світі: волинянин пробіг 50-кілометровий ультрамарфон. ФОТО
Посів 46 місце у світі: волинянин пробіг 50-кілометровий ультрамарфон. ФОТО
Посів 46 місце у світі: волинянин пробіг 50-кілометровий ультрамарфон. ФОТО
Посів 46 місце у світі: волинянин пробіг 50-кілометровий ультрамарфон. ФОТО

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Теги: ультрамарафон, біг, Олександр Головницький, спорт
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