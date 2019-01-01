Сільську дискотеку на Волині проінспектував ревізор. ВІДЕО
Сьогодні, 00:38
У село Старий Порицьк Іваничівського району завітав всеукраїнський проект «Сільський ревізор».
Про це пише Таблоїд Волині.
Старий Порицьк розкинулось у південно-західній частині Волинської області, недалеко від річки Луга. Стара назва села — Порічеськ. Вперше в писемних джерелах згадується на початку XV століття.
З 2013 року село очолює Тетяна Єдинак, а у 2017 р. вони з прилеглими селами утворили Павлівську об'єднану територіальну громаду (далі ОТГ).
Село повністю газифіковане. Як розповіли місцеві, хтось палить газом, хтось — дровами, але додали, що газ є у всіх. Водопостачання є майже на всіх вулицях, хоча на вул. Ювілейній не до кінця прокладено. Це не є проблемою, як зазначили жителі села, адже в Старому Порицьку є декілька водонапірних веж, які забезпечують їх водою.
Культура завжди відігравала важливу роль у суспільстві, тож і будинок культури має бути на якісному рівні розвитку. Він у Старому Порицьку є, але стан, в якому зараз знаходиться, вимагає кращого.
Як тільки команда Сільського Ревізора під'їхала до будинку культури о 22-ій годині, то не одразу зрозуміла, що тут будуть відбуватись такі довгоочікувані для всіх танці. Але потім нам пояснили: ще просто рано і світло.
Після 23-ї години людей було, наче мурашок. Хлопці, дівчата, пари, сім'ї, молодші, старші, всі-всі-всі, хто хотів відпочити та потанцювати, були там. Хороша музика, недорогий вхід (25 гривень — у нас їх не взяли, за що ми щиро вдячні пані Антоніні) та шалений драйв. Місце, де всі були на одній хвилі. Як це було – ви можете переглянути на відео:
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Про це пише Таблоїд Волині.
Старий Порицьк розкинулось у південно-західній частині Волинської області, недалеко від річки Луга. Стара назва села — Порічеськ. Вперше в писемних джерелах згадується на початку XV століття.
З 2013 року село очолює Тетяна Єдинак, а у 2017 р. вони з прилеглими селами утворили Павлівську об'єднану територіальну громаду (далі ОТГ).
Село повністю газифіковане. Як розповіли місцеві, хтось палить газом, хтось — дровами, але додали, що газ є у всіх. Водопостачання є майже на всіх вулицях, хоча на вул. Ювілейній не до кінця прокладено. Це не є проблемою, як зазначили жителі села, адже в Старому Порицьку є декілька водонапірних веж, які забезпечують їх водою.
Культура завжди відігравала важливу роль у суспільстві, тож і будинок культури має бути на якісному рівні розвитку. Він у Старому Порицьку є, але стан, в якому зараз знаходиться, вимагає кращого.
Як тільки команда Сільського Ревізора під'їхала до будинку культури о 22-ій годині, то не одразу зрозуміла, що тут будуть відбуватись такі довгоочікувані для всіх танці. Але потім нам пояснили: ще просто рано і світло.
Після 23-ї години людей було, наче мурашок. Хлопці, дівчата, пари, сім'ї, молодші, старші, всі-всі-всі, хто хотів відпочити та потанцювати, були там. Хороша музика, недорогий вхід (25 гривень — у нас їх не взяли, за що ми щиро вдячні пані Антоніні) та шалений драйв. Місце, де всі були на одній хвилі. Як це було – ви можете переглянути на відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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