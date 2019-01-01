На Волині ще майже пів сотні релігійних громад офіційно перейдуть до ПЦУ





Про це йдеться у розпорядженні тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації від 29 серпня - пише



Так, відповідно до статей 8 і 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяви уповноважених представників релігійних громад та у зв’язку з зміною підлеглості зареєстрували зміни до статутів таких релігійних громад:



«Свято-Михайлівська громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Кисилин Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Кисилин Волинської області»;



«Різдва Богородиці релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Озютичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Озютичі Волинської області»;



«Свято-Михайлівська громада Української православної церкви Київського патріархату» село Павловичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Павловичі Волинської області»;



«Релігійна громада Української православної церкви – Київський патріархат у с.Новий Загорів Локачинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Новий Загорів Волинської області»;



«Свято-Духівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Коритниця Локачинського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Духівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Коритниця Волинської області»;



«Свято-Михайлівська громада Української православної церкви – Київський патріархат» с.Кремеш Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Кремеш Волинської області»;



«Свято-Троїцька релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Бермешів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Бермешів Волинської області»;



«Релігійна громада Успеня Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату» село Твердині Локачинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіня Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Твердині Волинської області»;



«Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київський патріархат» с.Цевеличі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Цевеличі Волинської області»;



«Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Линів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Линів Волинської області»;



«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Затурці Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Затурці Волинської області»;



«Свято-Михайлівська релігійна громада с.Конюхи Локачинського району Волинської області Волинської єпархії» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Конюхи Волинської області»;



«Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Шельвів” с.Шельвів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Шельвів Волинської області»;



«Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Привітне Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Привітне Волинської області»;



«Борисо-Глібська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Марковичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Борисо-Глібська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Марковичі Локачинського району Волинської області»;



«Релігійна громада Свято-Преображенського собору Української православної церкви Київського патріархату» смт.Локачі у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Свято-Преображенського собору Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Локачі Волинської області»;



«Релігійна громада Свято-Миколаївська Української православної церкви Київського патріархату с.Тростянка» Володимир-Волинського району Волинської області” у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Тростянка Володимир-Волинського району Волинської області»;



«Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату села Грибовиця» с.Грибовиця Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Грибовиця Волинської області»;



«Релігійна громада Різдва Богородиці Української православної церкви Київського патріархату», село Руда Турійський район» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Руда Турійського району Волинської області»;



«Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату с.Крушинець Любомльського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Крушинець Волинської області»;



«Релігійна громада «Пресвятої Трійці» Української православної церкви Київського патріархату» м.Любомль Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Пресвятої Трійці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Любомль Волинської області»;



«Релігійна громада Української православної церкви Святого Архистратига Михаїла – Київський патріархат» м.Любомль Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Архистратига Михаїла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Любомль Волинської області»;



«Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату с.Куснища Любомльського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Куснища Волинської області»;



«Релігійна громада Святого Великомученика Димитрія Солунського» УПЦ КП с.Ладинь Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Великомученика Димитрія Солунського Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Ладинь Волинської області»;



«Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату с.Римачі» с.Римачі Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Римачі Волинської області»;



«Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату», смт. Шацьк» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Шацьк Волинської області»;



«Свято-Дмитрівська релігійна громада Української православної церкви – Київський патріархат» с.Самійличі Шацького району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Дмитрівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Самійличі Волинської області»;



«Свято-Василівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Василівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;



«Релігійна громада Святого Володимира Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Володимира Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;



«Релігійна громада Великомученика і цілителя Пантелеймона Української православної церкви Київського патріархату у м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика і цілителя Пантелеймона Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;



«Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Української православної церкви Київського патріархату у м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;



«Релігійна громада Святого Різдва Христового Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Різдва Христового Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;



«Свято Юріївська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Юріївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;



«Релігійна громада Святого Михайла Української православної церкви Київського патріархату» м.Нововолинськ у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Михайла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Нововолинськ»;



«Іоано-Богословська релігійна громада Української православної церкви – Київський патріархат» с.Старосілля, Іваничівський район» у новій редакції за назвою релігійна організація «Іоано-Богословська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Старосілля Іваничівського району Волинської області»;



«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Литовеж Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Литовеж Волинської області»;



«Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Старий Порицьк Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Старий Порицьк Волинської області»;



«Іоано-Богословська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Завидів Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Іоано-Богословська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Завидів Волинської області»;



«Свято-Дмитрівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Древині Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Дмитрівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Древині Волинської області»;



«Свято-Казанська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату смт.Іваничі Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Казанська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Іваничі Волинської області»;



«Релігійна громада Свв. Апп. Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату» с.Волиця Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Волиця Волинської області»;



«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Соснина Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Соснина Волинської області»;



«Свято-Різдвобогородична релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Грушів Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Грушів Волинської області»;



«Свято-Софіївська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Трубки Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Софіївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Трубки Волинської області»;



«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Милятин Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Милятин Волинської області»;



«Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви-Київського патріархату» с.Павлівка Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Павлівка Волинської області»;



«Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Колона Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Колона Волинської області»;



«Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Радовичі Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Радовичі Іваничівського району Волинської області».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще 48 релігійних громад у Волинській області офіційно перейдуть з УПЦ КП до ПЦУ.Про це йдеться у розпорядженні тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації від 29 серпня - пише Волинська правда Так, відповідно до статей 8 і 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяви уповноважених представників релігійних громад та у зв’язку з зміною підлеглості зареєстрували зміни до статутів таких релігійних громад:«Свято-Михайлівська громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Кисилин Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Кисилин Волинської області»;«Різдва Богородиці релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Озютичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Озютичі Волинської області»;«Свято-Михайлівська громада Української православної церкви Київського патріархату» село Павловичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Павловичі Волинської області»;«Релігійна громада Української православної церкви – Київський патріархат у с.Новий Загорів Локачинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Новий Загорів Волинської області»;«Свято-Духівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Коритниця Локачинського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Духівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Коритниця Волинської області»;«Свято-Михайлівська громада Української православної церкви – Київський патріархат» с.Кремеш Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Кремеш Волинської області»;«Свято-Троїцька релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Бермешів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Бермешів Волинської області»;«Релігійна громада Успеня Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату» село Твердині Локачинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіня Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Твердині Волинської області»;«Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київський патріархат» с.Цевеличі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Цевеличі Волинської області»;«Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Линів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Линів Волинської області»;«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Затурці Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Затурці Волинської області»;«Свято-Михайлівська релігійна громада с.Конюхи Локачинського району Волинської області Волинської єпархії» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Конюхи Волинської області»;«Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Шельвів” с.Шельвів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Шельвів Волинської області»;«Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Привітне Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Привітне Волинської області»;«Борисо-Глібська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Марковичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Борисо-Глібська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Марковичі Локачинського району Волинської області»;«Релігійна громада Свято-Преображенського собору Української православної церкви Київського патріархату» смт.Локачі у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Свято-Преображенського собору Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Локачі Волинської області»;«Релігійна громада Свято-Миколаївська Української православної церкви Київського патріархату с.Тростянка» Володимир-Волинського району Волинської області” у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Тростянка Володимир-Волинського району Волинської області»;«Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату села Грибовиця» с.Грибовиця Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Грибовиця Волинської області»;«Релігійна громада Різдва Богородиці Української православної церкви Київського патріархату», село Руда Турійський район» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Руда Турійського району Волинської області»;«Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату с.Крушинець Любомльського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Крушинець Волинської області»;«Релігійна громада «Пресвятої Трійці» Української православної церкви Київського патріархату» м.Любомль Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Пресвятої Трійці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Любомль Волинської області»;«Релігійна громада Української православної церкви Святого Архистратига Михаїла – Київський патріархат» м.Любомль Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Архистратига Михаїла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Любомль Волинської області»;«Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату с.Куснища Любомльського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Куснища Волинської області»;«Релігійна громада Святого Великомученика Димитрія Солунського» УПЦ КП с.Ладинь Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Великомученика Димитрія Солунського Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Ладинь Волинської області»;«Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату с.Римачі» с.Римачі Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Римачі Волинської області»;«Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату», смт. Шацьк» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Шацьк Волинської області»;«Свято-Дмитрівська релігійна громада Української православної церкви – Київський патріархат» с.Самійличі Шацького району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Дмитрівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Самійличі Волинської області»;«Свято-Василівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Василівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;«Релігійна громада Святого Володимира Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Володимира Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;«Релігійна громада Великомученика і цілителя Пантелеймона Української православної церкви Київського патріархату у м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика і цілителя Пантелеймона Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;«Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Української православної церкви Київського патріархату у м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;«Релігійна громада Святого Різдва Христового Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Різдва Христового Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;«Свято Юріївська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Юріївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;«Релігійна громада Святого Михайла Української православної церкви Київського патріархату» м.Нововолинськ у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Михайла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Нововолинськ»;«Іоано-Богословська релігійна громада Української православної церкви – Київський патріархат» с.Старосілля, Іваничівський район» у новій редакції за назвою релігійна організація «Іоано-Богословська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Старосілля Іваничівського району Волинської області»;«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Литовеж Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Литовеж Волинської області»;«Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Старий Порицьк Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Старий Порицьк Волинської області»;«Іоано-Богословська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Завидів Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Іоано-Богословська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Завидів Волинської області»;«Свято-Дмитрівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Древині Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Дмитрівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Древині Волинської області»;«Свято-Казанська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату смт.Іваничі Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Казанська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Іваничі Волинської області»;«Релігійна громада Свв. Апп. Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату» с.Волиця Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Волиця Волинської області»;«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Соснина Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Соснина Волинської області»;«Свято-Різдвобогородична релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Грушів Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Грушів Волинської області»;«Свято-Софіївська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Трубки Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Софіївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Трубки Волинської області»;«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Милятин Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Милятин Волинської області»;«Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви-Київського патріархату» с.Павлівка Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Павлівка Волинської області»;«Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Колона Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Колона Волинської області»;«Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Радовичі Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Радовичі Іваничівського району Волинської області».

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