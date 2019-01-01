вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині ще майже пів сотні релігійних громад офіційно перейдуть до ПЦУ

На Волині ще майже пів сотні релігійних громад офіційно перейдуть до ПЦУ
Ще 48 релігійних громад у Волинській області офіційно перейдуть з УПЦ КП до ПЦУ.

Про це йдеться у розпорядженні тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської обласної державної адміністрації від 29 серпня - пише Волинська правда.

Так, відповідно до статей 8 і 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяви уповноважених представників релігійних громад та у зв’язку з зміною підлеглості зареєстрували зміни до статутів таких релігійних громад:

«Свято-Михайлівська громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Кисилин Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Кисилин Волинської області»;

«Різдва Богородиці релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Озютичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Озютичі Волинської області»;

«Свято-Михайлівська громада Української православної церкви Київського патріархату» село Павловичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Павловичі Волинської області»;

«Релігійна громада Української православної церкви – Київський патріархат у с.Новий Загорів Локачинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Новий Загорів Волинської області»;

«Свято-Духівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Коритниця Локачинського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Духівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Коритниця Волинської області»;

«Свято-Михайлівська громада Української православної церкви – Київський патріархат» с.Кремеш Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Кремеш Волинської області»;

«Свято-Троїцька релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Бермешів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Бермешів Волинської області»;

«Релігійна громада Успеня Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату» село Твердині Локачинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіня Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Твердині Волинської області»;

«Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київський патріархат» с.Цевеличі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Цевеличі Волинської області»;

«Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Линів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Линів Волинської області»;

«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Затурці Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Затурці Волинської області»;

«Свято-Михайлівська релігійна громада с.Конюхи Локачинського району Волинської області Волинської єпархії» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Конюхи Волинської області»;

«Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Шельвів” с.Шельвів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Шельвів Волинської області»;

«Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Привітне Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Привітне Волинської області»;

«Борисо-Глібська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Марковичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Борисо-Глібська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Марковичі Локачинського району Волинської області»;

«Релігійна громада Свято-Преображенського собору Української православної церкви Київського патріархату» смт.Локачі у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Свято-Преображенського собору Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Локачі Волинської області»;

«Релігійна громада Свято-Миколаївська Української православної церкви Київського патріархату с.Тростянка» Володимир-Волинського району Волинської області” у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Тростянка Володимир-Волинського району Волинської області»;

«Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату села Грибовиця» с.Грибовиця Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Грибовиця Волинської області»;

«Релігійна громада Різдва Богородиці Української православної церкви Київського патріархату», село Руда Турійський район» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Руда Турійського району Волинської області»;

«Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату с.Крушинець Любомльського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Крушинець Волинської області»;

«Релігійна громада «Пресвятої Трійці» Української православної церкви Київського патріархату» м.Любомль Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Пресвятої Трійці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Любомль Волинської області»;

«Релігійна громада Української православної церкви Святого Архистратига Михаїла – Київський патріархат» м.Любомль Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Архистратига Михаїла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Любомль Волинської області»;

«Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату с.Куснища Любомльського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Куснища Волинської області»;

«Релігійна громада Святого Великомученика Димитрія Солунського» УПЦ КП с.Ладинь Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Великомученика Димитрія Солунського Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Ладинь Волинської області»;

«Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату с.Римачі» с.Римачі Любомльського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Римачі Волинської області»;

«Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату», смт. Шацьк» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Шацьк Волинської області»;

«Свято-Дмитрівська релігійна громада Української православної церкви – Київський патріархат» с.Самійличі Шацького району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Дмитрівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Самійличі Волинської області»;

«Свято-Василівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Василівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;

«Релігійна громада Святого Володимира Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Володимира Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;

«Релігійна громада Великомученика і цілителя Пантелеймона Української православної церкви Київського патріархату у м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика і цілителя Пантелеймона Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;

«Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Української православної церкви Київського патріархату у м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;

«Релігійна громада Святого Різдва Христового Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Різдва Христового Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;

«Свято Юріївська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Юріївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Володимир-Волинський»;

«Релігійна громада Святого Михайла Української православної церкви Київського патріархату» м.Нововолинськ у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Михайла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Нововолинськ»;

«Іоано-Богословська релігійна громада Української православної церкви – Київський патріархат» с.Старосілля, Іваничівський район» у новій редакції за назвою релігійна організація «Іоано-Богословська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Старосілля Іваничівського району Волинської області»;

«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Литовеж Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Литовеж Волинської області»;

«Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Старий Порицьк Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Старий Порицьк Волинської області»;

«Іоано-Богословська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Завидів Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Іоано-Богословська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Завидів Волинської області»;

«Свято-Дмитрівська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Древині Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Дмитрівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Древині Волинської області»;

«Свято-Казанська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату смт.Іваничі Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Казанська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) смт Іваничі Волинської області»;

«Релігійна громада Свв. Апп. Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату» с.Волиця Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Релігійна громада Святих Апостолів Петра і Павла Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Волиця Волинської області»;

«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Соснина Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Соснина Волинської області»;

«Свято-Різдвобогородична релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Грушів Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Грушів Волинської області»;

«Свято-Софіївська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату» с.Трубки Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Софіївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Трубки Волинської області»;

«Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Милятин Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Параскевська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Милятин Волинської області»;

«Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви-Київського патріархату» с.Павлівка Іваничівського району у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Павлівка Волинської області»;

«Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Колона Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Колона Волинської області»;

«Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви Київського патріархату с.Радовичі Іваничівського району» у новій редакції за назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Радовичі Іваничівського району Волинської області».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, УПЦ, цекрва, громада, парафія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ще майже пів сотні релігійних громад офіційно перейдуть до ПЦУ
Сьогодні, 04:17
У музеї на Волині організовують виставку стародруків
Сьогодні, 03:27
На День картоплі до села на Волині з'їхалися аграрії зі всієї України. ФОТО
Сьогодні, 02:23
Випускники волинського вишу можуть отримати грошову допомогу
Сьогодні, 01:31
Сільську дискотеку на Волині проінспектував ревізор. ВІДЕО
Сьогодні, 00:38
Схожі новини
На Волині громада проголосувала за перехід до ПЦУ, священик – проти На Волині громада проголосувала за перехід до ПЦУ, священик – проти
16 лютий, 21:18
Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО Пояснили, як відбувається перехід громади від Московського патріархату до ПЦУ. ВІДЕО
21 січень, 23:44
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
29 липень, 08:12
Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО Громада історичного храму на Волині переходить до ПЦУ. ФОТО
30 квітень, 22:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ще майже пів сотні релігійних громад офіційно перейдуть до ПЦУ
Сьогодні, 04:17
 0
У музеї на Волині організовують виставку стародруків
Сьогодні, 03:27
 0
На День картоплі до села на Волині з'їхалися аграрії зі всієї України. ФОТО
Сьогодні, 02:23
 0
Випускники волинського вишу можуть отримати грошову допомогу
Сьогодні, 01:31
 0
Сільську дискотеку на Волині проінспектував ревізор. ВІДЕО
Сьогодні, 00:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿