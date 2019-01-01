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Волинянин взяв «бронзу» на чемпіонаті Європи з кікбоксингу WAKO

Волинянин взяв «бронзу» на чемпіонаті Європи з кікбоксингу WAKO
В угорському місті Дьєр завершився шестиденний змагальний марафон - чемпіонат Європи 2019 року з кікбоксингу WAKO серед дітей, юнаків і юніорів.

Як повідомляють організатори, кількість учасників стала рекордною для такої події - спортсмени представили майже 40 країн світу. Про це інформує КовельPost.

Загалом боротьбу за медалі у семи дисциплінах найпопулярнішої версії кікбоксингу у світі вели дві тисячі учасників. На рахунку молодіжної збірної України – 34 нагороди.

Серед призерів - ковельчанин, кандидат у майстри спорту, 18-річний Роман Кухта. Він здобув бронзову нагороду у ваговій категорії 60 кг. серед старших юніорів.

Роман Кухта є вихованцем Ковельської КДЮСШ ім Є. Кондратовича (тренер - майстер спорту України Віталій Тимофєєв).

У загальнокомандному рейтингу Україна посіла десяте місце серед 35 держав, представники яких здобули медалі на першості континенту з кікбоксингу.

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Теги: кікбоксинг, чемпіонат, спорт бронза, Роман Кухта
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