У музеї на Волині організовують виставку стародруків





Про це Юрій Фініковський.



Виставка розпочнеться о 12 годині в приміщенні музею за адресою: місто Любомль, вулиця Української Армії, 2 (на третьому поверсі).



Поглянути на стародруки запрошують місцевих жителів та гостей міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 3 вересня, у Любомльському краєзнавчому музеї відбудеться виставка “Стародруки XVII-XIX ст.у фондах музею”.Про це Кордону повідомив директор музеюВиставка розпочнеться о 12 годині в приміщенні музею за адресою: місто Любомль, вулиця Української Армії, 2 (на третьому поверсі).Поглянути на стародруки запрошують місцевих жителів та гостей міста.

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