У музеї на Волині організовують виставку стародруків
Сьогодні, 03:27
У вівторок, 3 вересня, у Любомльському краєзнавчому музеї відбудеться виставка “Стародруки XVII-XIX ст.у фондах музею”.
Про це Кордону повідомив директор музею Юрій Фініковський.
Виставка розпочнеться о 12 годині в приміщенні музею за адресою: місто Любомль, вулиця Української Армії, 2 (на третьому поверсі).
Поглянути на стародруки запрошують місцевих жителів та гостей міста.
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Про це Кордону повідомив директор музею Юрій Фініковський.
Виставка розпочнеться о 12 годині в приміщенні музею за адресою: місто Любомль, вулиця Української Армії, 2 (на третьому поверсі).
Поглянути на стародруки запрошують місцевих жителів та гостей міста.
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