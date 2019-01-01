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У музеї на Волині організовують виставку стародруків

У музеї на Волині організовують виставку стародруків
У вівторок, 3 вересня, у Любомльському краєзнавчому музеї відбудеться виставка “Стародруки XVII-XIX ст.у фондах музею”.

Про це Кордону повідомив директор музею Юрій Фініковський.

Виставка розпочнеться о 12 годині в приміщенні музею за адресою: місто Любомль, вулиця Української Армії, 2 (на третьому поверсі).

Поглянути на стародруки запрошують місцевих жителів та гостей міста.

У музеї на Волині організовують виставку стародруків

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Теги: Любомль, музей, стародрук, виставка
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