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Випускники волинського вишу можуть отримати грошову допомогу

Випускники волинського вишу можуть отримати грошову допомогу
По 10 тисяч гривень одноразової грошової допомоги можуть отримати випускники Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які підуть працювати педагогами в навчальні заклади.

Про це інформує «Волинь-online» з посиланням на facebook-сторінку вишу.

Одноразову адресну грошову допомогу в розмірі п’ятикратного прожиткового мінімуму (10 000 грн) можуть отримати випускники Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які підуть працювати педагогами в навчальні заклади.

Таку допомогу можуть отримати випускники, які:
навчались за державним замовленням (денна форма навчання);
здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю;
до 30 вересня укладуть договір щодо працевлаштування на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

За детальною інформацією для отримання одноразової адресної грошової допомоги випускникам звертатися до профконсультанта відділу молодіжної політики та соціальної роботи Тетяни Кулик (тел.: 0999351125).

У разі відмови випускника стати до роботи, відповідно до укладеного договору щодо працевлаштування на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника упродовж трьох років від початку роботи в загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, одержувач допомоги зобов’язаний повернути отримані кошти у заклад вищої освіти.

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Теги: СНУ, грошова допомога, педагоги
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