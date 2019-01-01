Випускники волинського вишу можуть отримати грошову допомогу
Сьогодні, 01:31
По 10 тисяч гривень одноразової грошової допомоги можуть отримати випускники Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які підуть працювати педагогами в навчальні заклади.
Про це інформує «Волинь-online» з посиланням на facebook-сторінку вишу.
Одноразову адресну грошову допомогу в розмірі п’ятикратного прожиткового мінімуму (10 000 грн) можуть отримати випускники Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які підуть працювати педагогами в навчальні заклади.
Таку допомогу можуть отримати випускники, які:
навчались за державним замовленням (денна форма навчання);
здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю;
до 30 вересня укладуть договір щодо працевлаштування на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
За детальною інформацією для отримання одноразової адресної грошової допомоги випускникам звертатися до профконсультанта відділу молодіжної політики та соціальної роботи Тетяни Кулик (тел.: 0999351125).
У разі відмови випускника стати до роботи, відповідно до укладеного договору щодо працевлаштування на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника упродовж трьох років від початку роботи в загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, одержувач допомоги зобов’язаний повернути отримані кошти у заклад вищої освіти.
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Про це інформує «Волинь-online» з посиланням на facebook-сторінку вишу.
Одноразову адресну грошову допомогу в розмірі п’ятикратного прожиткового мінімуму (10 000 грн) можуть отримати випускники Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, які підуть працювати педагогами в навчальні заклади.
Таку допомогу можуть отримати випускники, які:
навчались за державним замовленням (денна форма навчання);
здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю;
до 30 вересня укладуть договір щодо працевлаштування на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
За детальною інформацією для отримання одноразової адресної грошової допомоги випускникам звертатися до профконсультанта відділу молодіжної політики та соціальної роботи Тетяни Кулик (тел.: 0999351125).
У разі відмови випускника стати до роботи, відповідно до укладеного договору щодо працевлаштування на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника упродовж трьох років від початку роботи в загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, одержувач допомоги зобов’язаний повернути отримані кошти у заклад вищої освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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