У Рівному локомотив збив неповнолітнього мотоцикліста. ФОТО





Про це



Від отриманих травм неповнолітній помер на місці події, медики «швидкої» лише констатували його смерть.



Відповідно до медичного освідування машиніст був тверезий.



Відомості за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило смерть потерпілого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 31 серпня, близько 11 години на перегоні «Сарни-Страшево» машиніст локомотива, 31-річний житель міста Здолбунів, рухаючись у напрямку селища Клесів, допустив наїзд на мотоцикл «Viper» під керуванням 16-річного жителя села Карпилівка Сарненського району, який перетинав залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофору.Про це йдеться на сайті поліції Рівненщини.Від отриманих травм неповнолітній помер на місці події, медики «швидкої» лише констатували його смерть.Відповідно до медичного освідування машиніст був тверезий.Відомості за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило смерть потерпілого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

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