У Рівному водій керує маршруткою, не відриваючи очей від телефону. ВІДЕО





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Чоловік від ринку до галереї «Шабалін» не відриває очей від телефону. У час коли він перемикав передачі, повністю відпускав кермо, адже інша рука зайнята телефоном.











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