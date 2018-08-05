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У Рівному водій керує маршруткою, не відриваючи очей від телефону. ВІДЕО

У Рівному водій керує маршруткою, не відриваючи очей від телефону. ВІДЕО
Рівняни зняли на відео, як у 65 маршрутці водій «професійно» керує транспортом.

Повідомляє РадіоТрек.

Чоловік від ринку до галереї «Шабалін» не відриває очей від телефону. У час коли він перемикав передачі, повністю відпускав кермо, адже інша рука зайнята телефоном.





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Теги: Рівне, водій, маршрутка, телефон, кермо
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Коментарі 1
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Зверніть увагу, НЕ летить, а їде. Наші вміють так само, але на швидкості під 80 км/год.
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