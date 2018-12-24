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Лучанка пройшла відбір до популярного модельного шоу

Лучанка пройшла відбір до популярного модельного шоу
Лучанка Юлія Біньковська стала учасницею третього сезону шоу «Топ-модель по-українськи».

Про це пише Район.in.ua.

Судді проекту обрали її з-поміж сотень дівчат, які вирішили взяти участь у відборі. 25-річна Юлія Біньковська потрапила у 15-ку учасниць, які боротимуться за перемогу в шоу.

Під час відбору модельний скаут Сергій Нікітюк відзначив «модельність» її ніг, а от інший експерт Володимир Демчинський відзначив, що лучанка прийшла на шоу в образі, який «намагалася» нав'язати. Зрештою останнє слово було за Аллою Костромічовою, яка й дала «зелене світло» дівчині.

Юля останнім часом працювала хостес-моделлю в Китаї. Вона розповіла, що це важка праця, адже інколи доводиться в 7:00 виходити на роботу, а повертатися пізно ввечері. І саме в Китаї дівчина зрозуміла, що хоче стати професійною моделлю. Навіть поділилася спогадом про показ у китайському селі фейкової колекції від відомого бренду «Victoria's Secret!».


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Теги: Луцьк, лучанка, шоу, модель
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