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2 вересня – яке свято і що в цей день категорично не можна робити

2 вересня – яке свято і що в цей день категорично не можна робити
2 вересня православні вшановують біблійного пророка Самуїла (Шмуеля), ім'я якого означало "почутий Богом". Святий вважається покровителем чоловіків та заступником бідних та жебраків.

У народі цей день називали "чоловічим" і влаштовували головам сімейства справжнє свято, - пише РБК-Україна.

У Самойлів день дружини і дочки одягали господаря будинку в чисту вишиванку, готували багато накритий стіл із ситними стравами та самостійно виконували всю необхідну роботу - саме починалися осінні збори врожаю.

Вважалося, що чим добрішим та щасливішим буде голова родини 2 вересня, тим вдаліше підуть всі справи в подальшому, що обов'язково принесе достаток у цьому році.

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Через те, що пророк Самуїл згідно з переказами піклувався про вбогих, то наші пращури також 2 вересня в жодному разі не проходили повз малозабезпечених. Їм подавали милостиню та пригощали медом, млинцями і головним блюдом дня - картоплею з грибами і цибулею.

2 вересня: яке свято і що в цей день категорично не можна робити

2 вересня християни вшановують біблійного пророка Самуїла (Фото з відкритих джерел)

Також існували суворі заборони у Самойлов день. У народі вірили, що 2 вересня не можна стригти волосся, інакше можна було обрізати власний вік та накликати на порушника хвороби.

Ще будь-які сватання та укладення шлюбів на Самійла не проводили - день вважали вкрай невдалим для початку нового союзу між парою.

Маленьких дітей також не залишали самих без нагляду в хаті, побоюючись нечистого духа, який може налякати малечу або спровокувати небезпечні ситуації.

На Самойлів день наші пращури ворожили про погоду, уважно спостерігаючи за поведінкою погоди та її особливості.

Прикмети на Самойлів день:

- Якщо на Самійла журавлі летять високо в небі - осінь буде теплою;
- Якщо в будинки біжать миші, а білки запасають собі їжу - чекай взимку на люті морози;
- Коли горобина стане ягодами багатою, то буде рясний врожай вівса.
- На Самійла місяць роги підняв - буде тепла погода, а якщо вниз опустив, то готуйся до негоди.

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Теги: свято, 2 вересня
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