Волинські медики допомогли п'ятьом людям, які постраждали від опіків
Сьогодні, 09:36
За три доби волинські медики зареєстрували 1243 звернення та здійснили 1060 виїздів, з яких 51 - безрезультатні.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 354 особи.
Здійснили виїздів:
9 – з приводу гострого коронарного синдрому;
14 – з приводу ГПМК;
12 – з приводу ДТП;
5 – з приводу термічний опік;
4 – з приводу травми китиці;
3 – з приводу пожежі;
1 – з приводу падіння з висоти;
13 – з приводу кримінальний травматизм.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 354 особи.
Здійснили виїздів:
9 – з приводу гострого коронарного синдрому;
14 – з приводу ГПМК;
12 – з приводу ДТП;
5 – з приводу термічний опік;
4 – з приводу травми китиці;
3 – з приводу пожежі;
1 – з приводу падіння з висоти;
13 – з приводу кримінальний травматизм.
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