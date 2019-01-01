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Волинські медики допомогли п'ятьом людям, які постраждали від опіків

Волинські медики допомогли п'ятьом людям, які постраждали від опіків
За три доби волинські медики зареєстрували 1243 звернення та здійснили 1060 виїздів, з яких 51 - безрезультатні.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 354 особи.

Здійснили виїздів:

9 – з приводу гострого коронарного синдрому;
14 – з приводу ГПМК;
12 – з приводу ДТП;
5 – з приводу термічний опік;
4 – з приводу травми китиці;
3 – з приводу пожежі;
1 – з приводу падіння з висоти;
13 – з приводу кримінальний травматизм.

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Теги: Волинь, медик
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