Волинські медики допомогли п'ятьом людям, які постраждали від опіків





Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 354 особи.



Здійснили виїздів:



9 – з приводу гострого коронарного синдрому;

14 – з приводу ГПМК;

12 – з приводу ДТП;

5 – з приводу термічний опік;

4 – з приводу травми китиці;

3 – з приводу пожежі;

1 – з приводу падіння з висоти;

13 – з приводу кримінальний травматизм.

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