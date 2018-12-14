Під Луцьком 18-річна дівчина спричинила подвійну ДТП

Учора, 1 вересня, близько 21 години на автодорозі у селі Липини Луцького району сталася подвійна аварія.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, що 18-річна жителька обласного центру, керуючи автомобілем Opel Astra не надала перевагу у русі автомобілю Mercedes Benz під керуванням 48-річного ковельчанина. Транспортні засоби зіштовхнулися. Від удару автомобіль Opel Astra відкинуло і він врізався у легковик Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 30-річний житель Ківерцівського району. Усі транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.Внаслідок ДТП 30-річний водій отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.