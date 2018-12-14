Під Луцьком 18-річна дівчина спричинила подвійну ДТП
Сьогодні, 10:47
Учора, 1 вересня, близько 21 години на автодорозі у селі Липини Луцького району сталася подвійна аварія.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що 18-річна жителька обласного центру, керуючи автомобілем Opel Astra не надала перевагу у русі автомобілю Mercedes Benz під керуванням 48-річного ковельчанина. Транспортні засоби зіштовхнулися. Від удару автомобіль Opel Astra відкинуло і він врізався у легковик Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 30-річний житель Ківерцівського району. Усі транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
Внаслідок ДТП 30-річний водій отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.
За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Відомо, що 18-річна жителька обласного центру, керуючи автомобілем Opel Astra не надала перевагу у русі автомобілю Mercedes Benz під керуванням 48-річного ковельчанина. Транспортні засоби зіштовхнулися. Від удару автомобіль Opel Astra відкинуло і він врізався у легковик Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 30-річний житель Ківерцівського району. Усі транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
Внаслідок ДТП 30-річний водій отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.
За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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