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Під Луцьком 18-річна дівчина спричинила подвійну ДТП

Під Луцьком 18-річна дівчина спричинила подвійну ДТП
Учора, 1 вересня, близько 21 години на автодорозі у селі Липини Луцького району сталася подвійна аварія.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що 18-річна жителька обласного центру, керуючи автомобілем Opel Astra не надала перевагу у русі автомобілю Mercedes Benz під керуванням 48-річного ковельчанина. Транспортні засоби зіштовхнулися. Від удару автомобіль Opel Astra відкинуло і він врізався у легковик Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 30-річний житель Ківерцівського району. Усі транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

Внаслідок ДТП 30-річний водій отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, Липини
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