З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО

У луцькому навчально-виховному комплексі №9 відлунало свято першого дзвоника.Традиційно о 9:00 тут зібралися сотні людей, аби відзначити День знань.Цьогоріч школа №9 відкрила свої двері для 161 «першачка». Усі вони прийшли до школи разом зі щасливими батьками й величезною кількістю квітів у руках. Старшокласники, радіючи зустрічі зі шкільними друзями, безупинно робили селфі, перешіптувалися, а малеча звідусіль слухала настанови батьків і вчителів.Традиційно на лінійці першим слово мав директор навчального закладу. Він бажав усім гарного навчального року й висловив впевненість, що першокласникам у школі точно сподобається.На святі, з-поміж інших гостей, був присутній і новообраний волинський нардеп. Щоправда, лінійка минула без промов політиків та високопосадовців. Натомість найменших учнів розважав велетенський ведмідь, учні ж тішили публіку танцювальними, пісенними та поетичними номерами.