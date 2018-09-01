З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У луцькому навчально-виховному комплексі №9 відлунало свято першого дзвоника.
Традиційно о 9:00 тут зібралися сотні людей, аби відзначити День знань.
Цьогоріч школа №9 відкрила свої двері для 161 «першачка». Усі вони прийшли до школи разом зі щасливими батьками й величезною кількістю квітів у руках. Старшокласники, радіючи зустрічі зі шкільними друзями, безупинно робили селфі, перешіптувалися, а малеча звідусіль слухала настанови батьків і вчителів.
Традиційно на лінійці першим слово мав директор навчального закладу Олександр Дубина. Він бажав усім гарного навчального року й висловив впевненість, що першокласникам у школі точно сподобається.
На святі, з-поміж інших гостей, був присутній і новообраний волинський нардеп Вячеслав Рубльов. Щоправда, лінійка минула без промов політиків та високопосадовців. Натомість найменших учнів розважав велетенський ведмідь, учні ж тішили публіку танцювальними, пісенними та поетичними номерами.
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Традиційно о 9:00 тут зібралися сотні людей, аби відзначити День знань.
Цьогоріч школа №9 відкрила свої двері для 161 «першачка». Усі вони прийшли до школи разом зі щасливими батьками й величезною кількістю квітів у руках. Старшокласники, радіючи зустрічі зі шкільними друзями, безупинно робили селфі, перешіптувалися, а малеча звідусіль слухала настанови батьків і вчителів.
Традиційно на лінійці першим слово мав директор навчального закладу Олександр Дубина. Він бажав усім гарного навчального року й висловив впевненість, що першокласникам у школі точно сподобається.
На святі, з-поміж інших гостей, був присутній і новообраний волинський нардеп Вячеслав Рубльов. Щоправда, лінійка минула без промов політиків та високопосадовців. Натомість найменших учнів розважав велетенський ведмідь, учні ж тішили публіку танцювальними, пісенними та поетичними номерами.
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