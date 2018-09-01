вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО

З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
У луцькому навчально-виховному комплексі №9 відлунало свято першого дзвоника.

Традиційно о 9:00 тут зібралися сотні людей, аби відзначити День знань.

Цьогоріч школа №9 відкрила свої двері для 161 «першачка». Усі вони прийшли до школи разом зі щасливими батьками й величезною кількістю квітів у руках. Старшокласники, радіючи зустрічі зі шкільними друзями, безупинно робили селфі, перешіптувалися, а малеча звідусіль слухала настанови батьків і вчителів.

Традиційно на лінійці першим слово мав директор навчального закладу Олександр Дубина. Він бажав усім гарного навчального року й висловив впевненість, що першокласникам у школі точно сподобається.

На святі, з-поміж інших гостей, був присутній і новообраний волинський нардеп Вячеслав Рубльов. Щоправда, лінійка минула без промов політиків та високопосадовців. Натомість найменших учнів розважав велетенський ведмідь, учні ж тішили публіку танцювальними, пісенними та поетичними номерами.

З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перший дзвоник, свято, школа, Луцьк, Олександр Дубина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На автодорозі «Львів-Луцьк» авто збило жінку з немовлям у візочку
Сьогодні, 11:58
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У Польщі загинув молодий волинянин: просять допомогти перевезти тіло до України
Сьогодні, 11:33
Новообраний генпрокурор України звільнив Матіоса
Сьогодні, 11:23
На Волині легковик збив 10-річну дівчинку: деталі інциденту
Сьогодні, 10:51
Схожі новини
Хто і де з чиновників привітає луцьких школярів на Перший дзвоник Хто і де з чиновників привітає луцьких школярів на Перший дзвоник
01 вересень, 20:43
Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО Щасливі посмішки і теплі спогади: у луцькій ЗОШ №11 пролунав останній дзвінок. ФОТО
25 травень, 15:07
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
01 вересень, 2018, 12:01
Хто і де з луцьких чиновників виступатиме на святі першого дзвоника Хто і де з луцьких чиновників виступатиме на святі першого дзвоника
29 серпень, 2018, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На автодорозі «Львів-Луцьк» авто збило жінку з немовлям у візочку
Сьогодні, 11:58
 0
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
У Польщі загинув молодий волинянин: просять допомогти перевезти тіло до України
Сьогодні, 11:33
 0
Новообраний генпрокурор України звільнив Матіоса
Сьогодні, 11:23
 0
На Волині легковик збив 10-річну дівчинку: деталі інциденту
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿