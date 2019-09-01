Новообраний генпрокурор України звільнив Матіоса

Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.



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Згідно з документом, який є у розпорядженні УП, наказом Рябошапки Матіоса звільнили з посад заступника генпрокурора, головного військового прокурора, виключили зі списків особового складу ГПУ і направили до Міністерства оборони для вирішення питання подальшого проходження військової служби.



Нагадаємо, ще на посаді заступника голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.



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