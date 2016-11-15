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На автодорозі «Львів-Луцьк» авто збило жінку з немовлям у візочку

На автодорозі «Львів-Луцьк» авто збило жінку з немовлям у візочку
На трасі "Львів–Луцьк" у селі Бабичі автомобіль наїхав на матір з дитячою коляскою.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 2 вересня, близько дев’ятої ранку, - інформує ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Dacia Logan, 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де перебувала 26-річна місцева мешканка з однорічним сином, після чого, зачепивши дитячий візок, транспортний засіб в’їхав в огорожу домогосподарства.

Дитина випала з візка і отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.


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Теги: ДТП, траса «Львів-Луцьк», постраждало немовля
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