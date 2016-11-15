На автодорозі «Львів-Луцьк» авто збило жінку з немовлям у візочку





Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 2 вересня, близько дев’ятої ранку, - інформує



Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Dacia Logan, 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де перебувала 26-річна місцева мешканка з однорічним сином, після чого, зачепивши дитячий візок, транспортний засіб в’їхав в огорожу домогосподарства.



Дитина випала з візка і отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



Поліцейські встановлюють обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі "Львів–Луцьк" у селі Бабичі автомобіль наїхав на матір з дитячою коляскою.Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 2 вересня, близько дев’ятої ранку, - інформує ГУНП у Львівській області. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Dacia Logan, 22-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де перебувала 26-річна місцева мешканка з однорічним сином, після чого, зачепивши дитячий візок, транспортний засіб в’їхав в огорожу домогосподарства.Дитина випала з візка і отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.Поліцейські встановлюють обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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