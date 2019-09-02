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Волинянин «попався» на гачок інтернет-шахраїв

Волинянин «попався» на гачок інтернет-шахраїв
Володимирчанина обдурили інтернет-шахраї.

Про це йдеться у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, передає "Княжий Град".

Повідомляють, чоловік готувався до осені і хотів придбати в інтернет-магазині куртку.

Житель Володимира-Волинського надіслав продавцю гроші на картку, втім куртку так і не отримав.

Сума завданих збитків становить 600 гривень.

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Теги: інтернет-шахраї, волинянин
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