Волинянин «попався» на гачок інтернет-шахраїв
Сьогодні, 12:42
Володимирчанина обдурили інтернет-шахраї.
Про це йдеться у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, передає "Княжий Град".
Повідомляють, чоловік готувався до осені і хотів придбати в інтернет-магазині куртку.
Житель Володимира-Волинського надіслав продавцю гроші на картку, втім куртку так і не отримав.
Сума завданих збитків становить 600 гривень.
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Про це йдеться у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, передає "Княжий Град".
Повідомляють, чоловік готувався до осені і хотів придбати в інтернет-магазині куртку.
Житель Володимира-Волинського надіслав продавцю гроші на картку, втім куртку так і не отримав.
Сума завданих збитків становить 600 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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