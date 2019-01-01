На Волині мисливцю, який пропонував хабар поліцейському, «світить» кримінал





Про це повідомляє



Так, у п’ятницю, 30 серпня, у селі Тагачин Турійського району 26-річний житель Ковельського району намагався дати співробітникам групи реагування патрульної поліції хабар у розмірі 400 гривень за уникнення адміністративної відповідальності за здійснення полювання у невідповідні дні.



З місця події поліцейські вилучили гроші та мисливську рушницю SAUER 12 калібру.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителю Ковельського району за пропозицію поліцейському хабара загрожує кримінальна відповідальність .Про це повідомляє пресслужба Нацполції Волині. Так, у п’ятницю, 30 серпня, у селі Тагачин Турійського району 26-річний житель Ковельського району намагався дати співробітникам групи реагування патрульної поліції хабар у розмірі 400 гривень за уникнення адміністративної відповідальності за здійснення полювання у невідповідні дні.З місця події поліцейські вилучили гроші та мисливську рушницю SAUER 12 калібру.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією.

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