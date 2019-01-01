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На Волині мисливцю, який пропонував хабар поліцейському, «світить» кримінал

На Волині мисливцю, який пропонував хабар поліцейському, «світить» кримінал
Жителю Ковельського району за пропозицію поліцейському хабара загрожує кримінальна відповідальність .

Про це повідомляє пресслужба Нацполції Волині.

Так, у п’ятницю, 30 серпня, у селі Тагачин Турійського району 26-річний житель Ковельського району намагався дати співробітникам групи реагування патрульної поліції хабар у розмірі 400 гривень за уникнення адміністративної відповідальності за здійснення полювання у невідповідні дні.

З місця події поліцейські вилучили гроші та мисливську рушницю SAUER 12 калібру.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією.


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Теги: хабар, полювання, мисливець
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