Без «домашки», канцелярії і форми: у Луцьку відкрили інноваційну школу ThinkGlobal*

У Луцьку відбулося офіційне відкриття мережі інноваційних шкіл ThinkGlobal.Першого вересня на подвір’ї першого приватного загальноосвітнього закладу ThinkGlobal у Луцьку зібралися майбутні студенти, які обрали навчання за новою методикою – без домашніх завдань, «12-ти балів», але з новим підходом і цікавою системою. Так, саме студенти, а не учні. Адже у ThinkGlobal «школярів» із першого класу називають студентами, аби плекати у них особисту відповідальність вже змалку.Цей заклад став 26-тим у мережі інноваційних шкіл ThinkGlobal в Україні, де студенти отримуватимуть не тільки академічні знання, але й освоюватимуть актуальні моделі успішності, практичні навички і вміння, які відповідають сучасним викликам глобального світу. Навчання тут відбуватиметься за ліцензованою програмою, а випускники отримають сертифікат державного зразка.Свято першого дзвінка тут провели також у не зовсім звичному форматі. Дітям не довелося нудитися на традиційній шкільній лінійці і слухати завчені привітання від поважних «дядь» і «тьоть» у дорогих костюмах. У ThinkGlobal все відбувалося динамічно і цікаво – сцена, драйвовий ведучий, декілька слів від очільників школи, а згодом – екскурсія закладом і перший урок. Опісля для маленьких студентів влаштували пікнік та дискотеку.Очільниками та засновниками ThinkGlobal у Луцьку є подружжята, які дали життя вже не одному освітньому проекту, зокрема, вони є власниками освітнього центру «Perfect School», що нараховує близько 100 учнів.Навчатимуться студенти ThinkGlobal за авторською програмою, яку щороку переглядають і оновлюють, тож студенти приватної школи будуть отримувати виключно актуальну та якісну освіту.Лілія Данилюк розповіла, що у школі ThinkGlobal батькам студентів не потрібно турбуватися про покупку канцелярії для дітей, підручники і ноутбуки, усім цим забезпечує школа, де, окрім основного навантаження, також дбають про довкілля, адже вони долучилися до проекту еко-школа, який виховує дітей свідомими і вчить жити у гармонії з навколишнім середовищем.Школа ThinkGlobal приймає до своїх лав у «нульовий» клас дітей із п’ятирічного віку, де майбутніх студентів готуватимуть до справжнього навчання за програмою першокласників, яка буде адаптована під юний вік слухачів. Щодня з понеділка до п’ятниці із дев’ятої до п'ятої години діти поєднуватимуть навчання із прогулянками та денним сном.«Цього року набрали два «нульових», один перший і об’єднаний другий та третій класи. Наразі на навчання поступили близько тридцяти дітей. До кожного класу «прикріплені» по два викладачі – вчитель та асистент вчителя», – розповідає очільниця ThinkGlobal Лілія Данилюк.Студентів тут не обмежують у формі одягу, діловий стиль – не обов’язковий, тож раптом дитина вирішить одягнути світшот чи кросівки на урок, «на горіхи» їй точно не перепаде.Більше того, у школі вирішили влаштувати для дітей не просто цікаве та корисне навчання, а сформувати цілий освітній осередок із топовими луцькими гуртками. «Діти зможуть відвідувати гурткову частину після навчання. Їм не доведеться їздити цілим містом на заняття з гімнастики чи англійської, усе це буде в межах однієї локації», – запевняє засновниця освітнього простору.Діти також безмежно радіють відсутності у школі домашніх завдань. У ThinkGlobal притримуються поняття самостійних робіт, коли діти отримують завдання і виконують їх безпосередньо у школі, аби вчитель міг зрозуміти, що дитина знає тему, або що треба «підтягнути». «Додому ми даємо лише проектні завдання більш творчого характеру, до виконання яких долучаються батьки», – пояснює очільниця школи.Система оцінювання у ThinkGlobal також відрізняється: замість звичної дванадцятибальної студентам ставлять XP бали. Оцінка «12» у звичайній школі – це 100 балів у ThinkGlobal. Однак максимальний бал, який може отримати дитина, – 120. Чому так? Лілія пояснює, що додаткові бали нараховуються тоді, коли студент допомагає слабшому студенту підтягнути прогалини у навчанні. «У нашій школі головне – не оцінки, а знання, які отримують діти, то ж окрім академічних навичок вони також засвоюють важливе вміння допомагати один одному», – пояснює Лілія.У ThinkGlobal впровадили і особливу валюту – кепси, які можна отримати за особливі успіхи. Діти збирають їх і згодом можуть обміняти на солодощі, цінні подарунки, для прикладу – гіроборд, або ж – «скинутися» класом і влаштувати у приміщенні ThinkGlobal піжамну вечірку з ночівлею у школі.Рік навчання у луцькій школі ThinkGlobal коштує 60 тисяч для нульового класу та 69 тисяч для навчання в 1-3 класах. Оплачувати навчання дітей можна також посеместрово та помісячно. Лілія Данилюк каже, що це – не найвища ціна у мережі закладів, але вона повністю відповідає тому рівню і якості освіти, яку тут отримуватимуть діти.