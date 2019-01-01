У Луцьку батька п'яти дітей судили через втечу зі служби
Сьогодні, 15:33
Учасника антитеростичної операції та бойових дій з Прилуцького, батька п'яти дітей, судили за самовільне залишення військової частини А0959, що у Луцьку.
Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду, оприлюдненій 27 серпня на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Конкурент.
Суд встановив, що військовослужбовець в періоди часу з 09 жовтня 2018 року по 20 листопада 2018 року, з 07 грудня 2018 року до 20 травня 2019 року був відсутній на службі без поважних причин і не виконував службові обов`язки.
Обвинувачений визнав свою вину, щиро розкаявся та просив суворо не карати. Зважаючи на обставини, стан здоров'я військового, те, що на його утриманні перебуває п'ятеро неповнолітніх дітей та позитивну характеристику з місця проживання, суд призначив йому 3 роки позбавлення волі та звільнив від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на один рік.
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Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду, оприлюдненій 27 серпня на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Конкурент.
Суд встановив, що військовослужбовець в періоди часу з 09 жовтня 2018 року по 20 листопада 2018 року, з 07 грудня 2018 року до 20 травня 2019 року був відсутній на службі без поважних причин і не виконував службові обов`язки.
Обвинувачений визнав свою вину, щиро розкаявся та просив суворо не карати. Зважаючи на обставини, стан здоров'я військового, те, що на його утриманні перебуває п'ятеро неповнолітніх дітей та позитивну характеристику з місця проживання, суд призначив йому 3 роки позбавлення волі та звільнив від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на один рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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