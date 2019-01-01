вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку батька п'яти дітей судили через втечу зі служби

У Луцьку батька п'яти дітей судили через втечу зі служби
Учасника антитеростичної операції та бойових дій з Прилуцького, батька п'яти дітей, судили за самовільне залишення військової частини А0959, що у Луцьку.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду, оприлюдненій 27 серпня на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє Конкурент.

Суд встановив, що військовослужбовець в періоди часу з 09 жовтня 2018 року по 20 листопада 2018 року, з 07 грудня 2018 року до 20 травня 2019 року був відсутній на службі без поважних причин і не виконував службові обов`язки.

Обвинувачений визнав свою вину, щиро розкаявся та просив суворо не карати. Зважаючи на обставини, стан здоров'я військового, те, що на його утриманні перебуває п'ятеро неповнолітніх дітей та позитивну характеристику з місця проживання, суд призначив йому 3 роки позбавлення волі та звільнив від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, атовець, самовільна втеча, військова частина, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Просто у центрі міста: у Луцьку виявили рекламу наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 15:49
У місті на Волині серед білого дня загорілась будівля з блоків
Сьогодні, 15:42
У Луцьку батька п'яти дітей судили через втечу зі служби
Сьогодні, 15:33
У Луцьку вночі патрульні виявили двох небезпечних чоловіків
Сьогодні, 15:19
Покарали трьох волинян, які палили траву
Сьогодні, 15:14
Схожі новини
У Луцьку студент вкрав номерні знаки з 26 автомобілів У Луцьку студент вкрав номерні знаки з 26 автомобілів
27 серпень, 15:59
Лучанка, яка «замінувала» потяг, отримала умовний термін Лучанка, яка «замінувала» потяг, отримала умовний термін
25 серпень, 10:23
У Луцьку помер ветеран АТО У Луцьку помер ветеран АТО
20 серпень, 13:53
У Луцьку хочуть продовжити програму забезпечення житлом воїнів У Луцьку хочуть продовжити програму забезпечення житлом воїнів
16 серпень, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Незрозумілий «вкид»: івент-агенція спростувала інформацію про «непривітний» до артистів Луцьк
Сьогодні, 16:31
 0
Зеленський доручив легалізувати видобуток бурштину до 1 грудня
Сьогодні, 16:25
 0
Боїться людей і не розмовляє: на Івано-Франківщині волонтери знайшли хлопчика-мауглі
Сьогодні, 16:20
 0
У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 16:10
 0
Просто у центрі міста: у Луцьку виявили рекламу наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 15:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿