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В Україні заборонили популярний препарат для усунення зморшок

В Україні заборонили популярний препарат для усунення зморшок
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила серії препарату ботулотоксину "Диспорт", який вводиться підшкірно, щоб тимчасово розслабити м'язи і усунути зморшки.

Рішення про заборону відомство встановило у п’ятницю, 30 серпня - пише 24 канал.

Мова йде про "Диспорт", порошок для розчину для ін`єкцій по 500 ОД; 1 флакон з порошком у картонній коробці виробництва Великої Британії.

Заборону на всі серії лікарського засобу у зазначеному дозуванні встановили через те, що ліки маркувалися англійською мовою.

Препарат також призначають для тимчасового покращення помірної або вираженої форми вертикальних зморшок між бровами, та латеральних періорбітальних зморшок ("гусячі лапки"). Також ліки застосовують при симптоматичному лікуванні фокальної спастичності:

- верхніх кінцівок у дорослих;
- нижніх кінцівок у дорослих з ураженням гомілковостопного суглоба - після перенесеного інсульту або травматичного ушкодження головного мозку;
- динамічної еквінусної деформації стопи у дітей віком від 2 років з церебральним паралічем, терапію проводять в спеціалізованих лікувальних закладах.


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Теги: ліки, заборона
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