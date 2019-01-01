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Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ

Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
У рідній школі народного депутата України, благодійника та співзасновника ГК «Континіум» Ігоря Єремеєва – Острожецькому ліцеї, який назвали на його честь – відбулося свято Першого дзвоника.

Офіційно свято розпочали з урочистої ходи 11-класників та «першачків», а згодом усі разом виконали Гімн України. Присутні на святі вшанували Героїв, які віддали свої життя за мирне небо та незалежну країну, поклавши квіти до пам’ятних дошок на території навчального закладу.

Привітати школярів із початком нового навчального року прибули народний депутат Степан Івахів, керівник ГК «Континіум» Олег Галущак, голова Острожецької ОТГ Тарас Гордійчук, депутат обласної ради Алла Черній, директор волинської філії «Вест Ойл Груп» та брат Ігоря Єремеєва Євген Єремеєв, директор компанії «Євротон» Ярослава Острожчук та інші поважні гості.

Голова громади Тарас Гордійчук побажав усім наснаги у новому навчальному році та представив нового директора Острожецького ліцею імені Ігоря Єремеєва Петра Сірука.
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Здається, що ще зовсім недавно віддзвеніло свято Останнього дзвінка, ми всі з радістю чекали канікул, а ось – і літо позаду. Ще мить і розпочнуться перші уроки. Шановні учні, я бажаю вам міцного здоров’я, натхнення, веселого проведення часу в школі, щоб ці роки були найкращими і незабутніми», - сказав він. І звернув увагу, що сьогодні учні стоять на новенькому «вишиваному» подвір’ї – такий подарунок закладу освіти зробив випускник школи, брат Ігоря Єремеєва Євген Єремеєв. Петро Сірук вручив меценату подяку, а учні подарували малюнок.
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ

Своєю чергою, Євген Єремеєв відзначив, що на святі є багато почесних гостей, однак найпочесніші – 48 першокласників.

«Сьогодні вони вперше в житті переступили поріг ліцею. Життя – складна справа і його треба правильно прожити. Всі ми пройшли шкільний етап…Першокласники повинні вбирати знання, як губка, слухати класного керівника та батьків, поважати ліцей, у якому вони будуть вчитися», - зауважив Єремеєв. Пригадав він і свої шкільні роки:

«Я не можу згадати свій похід у перший клас. Але пам’ятаю, що тоді ще школа була розділена на три корпуси і я ходив у той, що був за валами. Ми ходили багнюкою, травою, калюжами, а ви сьогодні прийшли у чистий, гарний, хороший ліцей. Ми будемо сприяти вам у вашому навчанні».
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ярослава Острожчук також зазначила, що традиційно на це свято найбільше уваги звертають на «першачків». Відтак, вона подарувала Острожецькому ліцею імені Ігоря Єремеєва оновлення кабінетів у рамках проекту «Нова українська школа».
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ

Далі ж лунали привітання від першокласників, а майбутні випускники здивували присутніх піснею. І от – перший дзвоник. Велелюдне гамірне подвір’я вмить спорожніло. Усі – на перший урок.
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із новим директором та «вишиваним» подвір’ям: у школі Ігоря Єремеєва – перший дзвоник. ФОТОРЕПОРТАЖ


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Теги: перший дзвоник, школа, Острожецький ліцей, Ігор Єремеєв
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