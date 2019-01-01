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Через аварійне вимкнення частина лучан – без світла

Через аварійне вимкнення частина лучан – без світла
У Луцьку 2 вересня частина міста у зв'язку аварійним вимкненням двох трансформаторних станцій через обрив кабелю залишилась без світла.

Про це інфорує пресслужба Волиньобленерго.

Так, світла немає у Миколаївській церкві, на вулицях Єршова, Травнева, Мрії, Виговського та прилеглих споживачів с.Липини та Прилуцького.

Відновити електропостачання планують до 16:00.

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Теги: світло, аварійне вимкнення
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