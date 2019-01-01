Через аварійне вимкнення частина лучан – без світла





Про це інфорує пресслужба Волиньобленерго.



Так, світла немає у Миколаївській церкві, на вулицях Єршова, Травнева, Мрії, Виговського та прилеглих споживачів с.Липини та Прилуцького.



Відновити електропостачання планують до 16:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 2 вересня частина міста у зв'язку аварійним вимкненням двох трансформаторних станцій через обрив кабелю залишилась без світла.Про це інфорує пресслужба Волиньобленерго.Так, світла немає у Миколаївській церкві, на вулицях Єршова, Травнева, Мрії, Виговського та прилеглих споживачів с.Липини та Прилуцького.Відновити електропостачання планують до 16:00.

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