Через аварійне вимкнення частина лучан – без світла
Сьогодні, 13:33
У Луцьку 2 вересня частина міста у зв'язку аварійним вимкненням двох трансформаторних станцій через обрив кабелю залишилась без світла.
Про це інфорує пресслужба Волиньобленерго.
Так, світла немає у Миколаївській церкві, на вулицях Єршова, Травнева, Мрії, Виговського та прилеглих споживачів с.Липини та Прилуцького.
Відновити електропостачання планують до 16:00.
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Про це інфорує пресслужба Волиньобленерго.
Так, світла немає у Миколаївській церкві, на вулицях Єршова, Травнева, Мрії, Виговського та прилеглих споживачів с.Липини та Прилуцького.
Відновити електропостачання планують до 16:00.
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