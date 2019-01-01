Найдорожчий хлібний кошик: Волинь – у п'ятірці лідерів





Про це Олексій Дорошенко.



Так, найдорожчий хлібний кошик у Києві, який коштував на кінець липня 109 грн. А найдешевший у Луганській області, де він обійдеться в 67 грн. Різниця між найбільш дорогим та найбільш дешевим регіоном становить цілі 42 грн, що свідчить про проблеми.



В Україні хліб з кожним роком стає все менш доступним, оскільки навіть за нашими власними дослідженнями цін звичайна ціна на білий хліб у Польщі становить на 30% нижче на вартість в українській столиці при заробітній платі в 6 разів більше. І до кінця року зростання ціни буде лише продовжуватися кожен місяць на 1-1,5%.

Зазначає, за останній рік вартість хлібного кошику зросла на 23,5%.



Так, до хлібного кошику, якій складається з 3,5 кілограмів хліба, ввійшли по кілограму білого хліба з борошна вищого ґатунку, білого хліба з борошна першого ґатунку, чорного хліба та півкілограма батону.



П’ятірка найдорожчих регіонів складається з Києва, де набір коштує 109 грн, Київської області – 88 грн, Житомирської – 80 грн, Закарпатської – 79 грн, Волинської і Хмельницької областей, де за нього сплачують по 78 грн.



ТОП - 5 найдешевших регіонів становлять Луганщина – 67 грн, Миколаївщина, Одещина та Харківщина – по 68 грн, Дніпропетровщина – 70 грн.



А між лідерами та аутсайдерами опинилися Івано-Франківщина – 77 грн, Львівська і Черкаська області – по 76 грн, Кіровоградщина, Полтавщина і Рівненщина – по 75 грн, Донецька, Запорізька і Тернопільська області – по 74 грн, Вінниччина і Чернігівщина – по 73 грн, Херсонська і Чернівецька області – по 72 грн, Сумська – 71 грн.



По кожному продукту хлібного кошику найдорожчими та найдешевшими регіонами є:

1. Пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку найдорожче обходиться в Києві –у 44,6 грн за кілограм, а найдешевший на Луганщині, де за нього платять лише 18,3 рн. Різниця в ціні між цими регіонами просто катастрофічна – 26,3 грн, або майже 250%.

2. За пшеничний хліб із борошна першого ґатунку в Києві платять 23,7 грн, тоді як на Одещині лише 14,7 грн. Різниця в ціні – 9 грн.

3. Найбільше за всіх платять, як і зазвичай, жителі столиці – 27,3 грн за кілограм, а найменше – на Сумщині, де він коштує 16,7 грн. Різниця дорівнює 10,6 грн.

4. За півкілограмовий батон у Львові прийдеться викласти 16 грн, а в Черкасах – 12,4 грн. Різниця в ціні – 3,6 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За офіційними даними Асоціації постачальників торговельних мереж Волинь входить в ТОП-5 регіонів, де найдорожчий хлібний кошик.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова асоціаціїТак, найдорожчий хлібний кошик у Києві, який коштував на кінець липня 109 грн. А найдешевший у Луганській області, де він обійдеться в 67 грн. Різниця між найбільш дорогим та найбільш дешевим регіоном становить цілі 42 грн, що свідчить про проблеми.В Україні хліб з кожним роком стає все менш доступним, оскільки навіть за нашими власними дослідженнями цін звичайна ціна на білий хліб у Польщі становить на 30% нижче на вартість в українській столиці при заробітній платі в 6 разів більше. І до кінця року зростання ціни буде лише продовжуватися кожен місяць на 1-1,5%.Зазначає, за останній рік вартість хлібного кошику зросла на 23,5%.Так, до хлібного кошику, якій складається з 3,5 кілограмів хліба, ввійшли по кілограму білого хліба з борошна вищого ґатунку, білого хліба з борошна першого ґатунку, чорного хліба та півкілограма батону.П’ятірка найдорожчих регіонів складається з Києва, де набір коштує 109 грн, Київської області – 88 грн, Житомирської – 80 грн, Закарпатської – 79 грн, Волинської і Хмельницької областей, де за нього сплачують по 78 грн.ТОП - 5 найдешевших регіонів становлять Луганщина – 67 грн, Миколаївщина, Одещина та Харківщина – по 68 грн, Дніпропетровщина – 70 грн.А між лідерами та аутсайдерами опинилися Івано-Франківщина – 77 грн, Львівська і Черкаська області – по 76 грн, Кіровоградщина, Полтавщина і Рівненщина – по 75 грн, Донецька, Запорізька і Тернопільська області – по 74 грн, Вінниччина і Чернігівщина – по 73 грн, Херсонська і Чернівецька області – по 72 грн, Сумська – 71 грн.По кожному продукту хлібного кошику найдорожчими та найдешевшими регіонами є:1. Пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку найдорожче обходиться в Києві –у 44,6 грн за кілограм, а найдешевший на Луганщині, де за нього платять лише 18,3 рн. Різниця в ціні між цими регіонами просто катастрофічна – 26,3 грн, або майже 250%.2. За пшеничний хліб із борошна першого ґатунку в Києві платять 23,7 грн, тоді як на Одещині лише 14,7 грн. Різниця в ціні – 9 грн.3. Найбільше за всіх платять, як і зазвичай, жителі столиці – 27,3 грн за кілограм, а найменше – на Сумщині, де він коштує 16,7 грн. Різниця дорівнює 10,6 грн.4. За півкілограмовий батон у Львові прийдеться викласти 16 грн, а в Черкасах – 12,4 грн. Різниця в ціні – 3,6 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію