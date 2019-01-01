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Найдорожчий хлібний кошик: Волинь – у п'ятірці лідерів

Найдорожчий хлібний кошик: Волинь – у п'ятірці лідерів
За офіційними даними Асоціації постачальників торговельних мереж Волинь входить в ТОП-5 регіонів, де найдорожчий хлібний кошик.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова асоціації Олексій Дорошенко.

Так, найдорожчий хлібний кошик у Києві, який коштував на кінець липня 109 грн. А найдешевший у Луганській області, де він обійдеться в 67 грн. Різниця між найбільш дорогим та найбільш дешевим регіоном становить цілі 42 грн, що свідчить про проблеми.

В Україні хліб з кожним роком стає все менш доступним, оскільки навіть за нашими власними дослідженнями цін звичайна ціна на білий хліб у Польщі становить на 30% нижче на вартість в українській столиці при заробітній платі в 6 разів більше. І до кінця року зростання ціни буде лише продовжуватися кожен місяць на 1-1,5%.
Зазначає, за останній рік вартість хлібного кошику зросла на 23,5%.

Так, до хлібного кошику, якій складається з 3,5 кілограмів хліба, ввійшли по кілограму білого хліба з борошна вищого ґатунку, білого хліба з борошна першого ґатунку, чорного хліба та півкілограма батону.

П’ятірка найдорожчих регіонів складається з Києва, де набір коштує 109 грн, Київської області – 88 грн, Житомирської – 80 грн, Закарпатської – 79 грн, Волинської і Хмельницької областей, де за нього сплачують по 78 грн.

ТОП - 5 найдешевших регіонів становлять Луганщина – 67 грн, Миколаївщина, Одещина та Харківщина – по 68 грн, Дніпропетровщина – 70 грн.

А між лідерами та аутсайдерами опинилися Івано-Франківщина – 77 грн, Львівська і Черкаська області – по 76 грн, Кіровоградщина, Полтавщина і Рівненщина – по 75 грн, Донецька, Запорізька і Тернопільська області – по 74 грн, Вінниччина і Чернігівщина – по 73 грн, Херсонська і Чернівецька області – по 72 грн, Сумська – 71 грн.

По кожному продукту хлібного кошику найдорожчими та найдешевшими регіонами є:
1. Пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку найдорожче обходиться в Києві –у 44,6 грн за кілограм, а найдешевший на Луганщині, де за нього платять лише 18,3 рн. Різниця в ціні між цими регіонами просто катастрофічна – 26,3 грн, або майже 250%.
2. За пшеничний хліб із борошна першого ґатунку в Києві платять 23,7 грн, тоді як на Одещині лише 14,7 грн. Різниця в ціні – 9 грн.
3. Найбільше за всіх платять, як і зазвичай, жителі столиці – 27,3 грн за кілограм, а найменше – на Сумщині, де він коштує 16,7 грн. Різниця дорівнює 10,6 грн.
4. За півкілограмовий батон у Львові прийдеться викласти 16 грн, а в Черкасах – 12,4 грн. Різниця в ціні – 3,6 грн.

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Теги: хлібний кошик, статистика цін, Волинська область, ТОП-5
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