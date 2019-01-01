У рідній школі Ігоря Єремеєва відкрили музей та алею на його честь. ФОТО

Ігоря Єремеєва відкрили музей та алею на його честь.



Урочистості відбулися на свято Першого дзвоника у понеділок, 2 вересня.



Нагадаємо, не один рік ліцей, що є найстарішим у Млинівському районі, осучаснюють. Друг та бізнес-партнер Ігоря Єремеєва Степан Івахів підтримав ініціативу змінити локацію шкільного куточка пам’яті Ігоря Мироновича,



На вході у заклад освіти встановили стелу з висловами Ігоря Мироновича та його світлинами. Зробили й експозицію фотографій, які видатний випускник школи зазнімкував за життя у різних куточках світу.



Урочисто перерізати стрічку і тим самим відкрити музей мали честь нардеп Степан Івахів, а також брат Ігоря Єремеєва Євген Єремеєв.



"Сьогодні мало бути зовсім інакше: на 1 вересня він мав приїхати привітати всіх, але...Доля вирішила по-іншому. Однак ми друзі, партнери, люди, які завжди були з ним у команді, знаємо, якщо людини не стає, то її близькі повинні робити все, аби пам'ять про неї не згасала. Аби ті мрії, які були, втілювалися в життя. Те, що починав Ігор Єремеєв, має гідно рухатися і розвиватися. Я знаю, як він хотів, щоби його село стало найкращим, як він хотів зробити найкращою школу", - поділився бізнес-партнер та друг Ігоря Єремеєва Степан Івахів.



Відтак, друзі народного депутата України, благодійника та мецената Ігоря Єремеєва взяли під опіку його рідну школу і роблять усе, аби цей заклад освіти був зразковим, а діти, які тут навчаються, отримали якомога більше знань та вмінь.



Степан Івахів зізнався, що сьогодні відвів свою молодшу доньку у перший клас, старшу - в 11-ий. Тож не з чуток знає, як важливо допомагати дітям гідно прожити життя.



Своєю чергою, брат Ігоря Єремеєва Євген Єремеєв відзначив, що при вході у ліцей облаштували сучасну алею, де односельчани можуть не лише згадати свого земляка, а й відпочити у тиші. Тут встановили лавки, габіони з табличками, на яких викарбували спогади відомих людей та друзів Ігоря Єремеєва про нього.



"Ми будемо продовжувати добрі справи у пам'ять, у честь про нього і просто для людей, для школи, для нашого села", - наголосив Євген Єремеєв.



"Хочу подякувати викладачам, цій школі...Школа дає нам базу знань, закладає певну поведінку, викладачі вчать нас мислити. Ця школа виховала Ігоря Мироновича Єремеєва...Саме тому ми сьогодні тут. Ви вивчили Ігоря Мироновича, він вчив моїх колег, тож хочемо, аби ви відчули свято", - додав керівник ГК "Континіум" Олег Галущак



Тож меценати подарували Острожецькому ліцею імені Ігоря Єремеєва сертифікат на придбання інтерактивної дошки, а також плазмовий телевізор.





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