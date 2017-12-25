У Луцьку вночі патрульні виявили двох небезпечних чоловіків

У Луцьку в ніч на 2 вересня на проспекті Соборності патрульні виявили небезпечних осіб.Поліцейські зупинили автомобіль Skoda, водій якого міг бути причетним низки крадіжок. Всередині авівки перебувало двоє чоловіків, 1993 та 1991 років народження відповідно, - пише патрульна поліція Волинської області.При перевірці у молодиків виявили фотоапарат, ноутбук, інструменти, грошові кошти, набір ключів, предмет, схожий на пістолет, - походження всіх цих речей ті пояснити не могли.Також попередньо відомо, що документи на автомобіль були підроблені. Тож чоловіків освідували й доставили до відділку, авто вилучили.