У місті на Волині серед білого дня загорілась будівля з блоків





Пожежа трапилась 2 вересня о 10:04, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



Вогонь гасили рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширського, які о 10 годині 25 хвилин повністю ліквідували пожежу.



Причина загоряння встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Камінь-Каширський горіла господарська будівля з блоків.Пожежа трапилась 2 вересня о 10:04, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.Вогонь гасили рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширського, які о 10 годині 25 хвилин повністю ліквідували пожежу.Причина загоряння встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію