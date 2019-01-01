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У місті на Волині серед білого дня загорілась будівля з блоків

У місті на Волині серед білого дня загорілась будівля з блоків
У місті Камінь-Каширський горіла господарська будівля з блоків.

Пожежа трапилась 2 вересня о 10:04, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

Вогонь гасили рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширського, які о 10 годині 25 хвилин повністю ліквідували пожежу.

Причина загоряння встановлюється.

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Теги: пожежа, Волинь
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