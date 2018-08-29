вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО

У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО
У спеціалізованій ЗОШ №5 перший дзвоник пролунав від першокласниці Поліни Кльоц та одинадцятикласника Андрія Разумовського.

Про це пише Волинь Online.

Першокласників на урочисту лінійку привели батьки. Майбутні випускники вручили їм подарунки та привітали у рідній школі.

Директор спеціалізованої ЗОШ № 5 Валерій Півницький привітав учнів, батьків та вчителів. У вітальному слові він зауважив, що міськрада виділила 1 мільйон гривень, щоб покласти бруківку на шкільному подвір’ї, а для першокласників за програмою «Нова українська школа» закупили нові одномісні парти та комп’ютерний кабінет:

«Дорогі першокласники, бажаю вам сміливості, сміливо переступайте поріг школи, вас чекають турботливі вчителі, які допоможуть вам розпочати мандрівку у країну знань. Дорогі випускники, для вас це найвідповідальніший період за період навчання в школі. Це період підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, період підготовки до вступу у вищі навчальні заклади. Бажаю вам успішного навчання і щоб ви успішно склали іспити, які поставили перед вами життя. Шановні вчителі, сердечно і щиро дякую вам за вашу працю, хочу побажати вам здоров’я, наснаги у нашій великій професії», – зазначив директор.

Після привітань та Першого дзвоника школярі вирушили на перший урок.

У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО
У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО
У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО
У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО
У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО
У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО
У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО
У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, Луцьк, перший дзвоник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський доручив легалізувати видобуток бурштину до 1 грудня
Сьогодні, 16:25
Боїться людей і не розмовляє: на Івано-Франківщині волонтери знайшли хлопчика-мауглі
Сьогодні, 16:20
У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Просто у центрі міста: у Луцьку виявили рекламу наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 15:49
У місті на Волині серед білого дня загорілась будівля з блоків
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО З нардепом і велетенським ведмедем, але без промов: перший дзвоник у луцькій школі №9. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Хто і де з чиновників привітає луцьких школярів на Перший дзвоник Хто і де з чиновників привітає луцьких школярів на Перший дзвоник
01 вересень, 20:43
Хто і де з луцьких чиновників виступатиме на святі першого дзвоника Хто і де з луцьких чиновників виступатиме на святі першого дзвоника
29 серпень, 2018, 11:28
Луцький депутат подарував рідній школі ноутбук і сертифікати на харчування дітей. ФОТО Луцький депутат подарував рідній школі ноутбук і сертифікати на харчування дітей. ФОТО
01 вересень, 2016, 18:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Незрозумілий «вкид»: івент-агенція спростувала інформацію про «непривітний» до артистів Луцьк
Сьогодні, 16:31
 0
Зеленський доручив легалізувати видобуток бурштину до 1 грудня
Сьогодні, 16:25
 0
Боїться людей і не розмовляє: на Івано-Франківщині волонтери знайшли хлопчика-мауглі
Сьогодні, 16:20
 0
У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 16:10
 0
Просто у центрі міста: у Луцьку виявили рекламу наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 15:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿