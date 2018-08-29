У луцькій школі №5 пролунав перший дзвоник. ФОТО

Поліни Кльоц та одинадцятикласника Андрія Разумовського.



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Першокласників на урочисту лінійку привели батьки. Майбутні випускники вручили їм подарунки та привітали у рідній школі.



Директор спеціалізованої ЗОШ № 5 Валерій Півницький привітав учнів, батьків та вчителів. У вітальному слові він зауважив, що міськрада виділила 1 мільйон гривень, щоб покласти бруківку на шкільному подвір’ї, а для першокласників за програмою «Нова українська школа» закупили нові одномісні парти та комп’ютерний кабінет:



«Дорогі першокласники, бажаю вам сміливості, сміливо переступайте поріг школи, вас чекають турботливі вчителі, які допоможуть вам розпочати мандрівку у країну знань. Дорогі випускники, для вас це найвідповідальніший період за період навчання в школі. Це період підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, період підготовки до вступу у вищі навчальні заклади. Бажаю вам успішного навчання і щоб ви успішно склали іспити, які поставили перед вами життя. Шановні вчителі, сердечно і щиро дякую вам за вашу працю, хочу побажати вам здоров’я, наснаги у нашій великій професії», – зазначив директор.



Після привітань та Першого дзвоника школярі вирушили на перший урок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У спеціалізованій ЗОШ №5 перший дзвоник пролунав від першокласниціта одинадцятикласникаПро це пише Волинь Online Першокласників на урочисту лінійку привели батьки. Майбутні випускники вручили їм подарунки та привітали у рідній школі.Директор спеціалізованої ЗОШ № 5привітав учнів, батьків та вчителів. У вітальному слові він зауважив, що міськрада виділила 1 мільйон гривень, щоб покласти бруківку на шкільному подвір’ї, а для першокласників за програмою «Нова українська школа» закупили нові одномісні парти та комп’ютерний кабінет:«Дорогі першокласники, бажаю вам сміливості, сміливо переступайте поріг школи, вас чекають турботливі вчителі, які допоможуть вам розпочати мандрівку у країну знань. Дорогі випускники, для вас це найвідповідальніший період за період навчання в школі. Це період підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, період підготовки до вступу у вищі навчальні заклади. Бажаю вам успішного навчання і щоб ви успішно склали іспити, які поставили перед вами життя. Шановні вчителі, сердечно і щиро дякую вам за вашу працю, хочу побажати вам здоров’я, наснаги у нашій великій професії», – зазначив директор.Після привітань та Першого дзвоника школярі вирушили на перший урок.

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