Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Зимне, вул.: Зелена 2-20, 1-23, Молодіжна, 2, 4, 6, 81.с.Охлопів09:00-17:00Квасівська сільська рада-КлубФОП Янюк В.І.-Складс. Охлопів:вул. Нижня Моловицявул. Верхня Моловиця,вул. Сілецькавул. Шевченка1 ПЛ-10кв Л-46-03 від ЛР-99 до ЛР-16 для чистки траси 9.30-17.00 с.Колона2 ПЛ-04кв Л-1 Л-3 від КТП-144 чистка траси 9.30-16:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького 14-1441. 10:00 – 16:30Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ ПНівне (магазин), ПП Пігулко Л.М. с. Соснівка, вулл. Польова, вул. Жовтнева, вул. 1Травня,1. 8:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-10 кВ Л 40-02 10:00-14:00ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина ПавлівнаКТП-278 смт. ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦФОП Матищук Сергій ЄвстафійовичЦеркваКТП-305 смт.ОликаМДКП "Ківерціводоканал"Вол. обл. психлікарня № 2КТП-309 смт. ОликаСГВК"Птахівник"Вол. обл. психлікарня № 3Церква ХВЄ смт.ОликаФОП Лебедь Богдан ФедоровичКТП-319 смт. ОликаСелищна рада смт.ОликаФОП Дорощук Василь ФеодосійовичФОП Мельник Олександр СергійовичФОП Яйленко Федір КостянтиновичФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій ВолодимировичЗТП-324 смт. ОликаФОП Подобаєва Ніна ЛеонідівнаКТП-528 смт. ОликаДерж.с/госп. п-во `Олицьке`КТП-530 смт.ОликаОлицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02КТП-256 смт.Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,КТП-278 смт. Оликавул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібовавул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.НабережнаКТП-305 смт.ОликаКТП-309 смт. Оликавул. Незалежностівул. ШевченкаКТП-319 смт. Оликавул. Козацькавул. Гагарінавул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошиловавул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. ПутилівкаЗТП-324 смт. ОликаКТП-528 смт. Оликавул.Радгоспна/повністю/,смт.ОликаКТП-530 смт.ОликаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 13:30-17:00вул. Риллєвавул.Макаровавул. Шевцовоївул. Міліційнавул.Механічнавул.Фурманова1. 9:00 – 17:00ФОП Дармовис с. Городище, вул. Шкільна, Центральна2. 9:30 – 16:00ТзОВ «Мрія Старосілля», ФОП Прядун, ФОП Котюк, ТзОВ «Наш гриб», ФОП Грабовський, АТС «Укртелеком», ФОП нежваловський , Школа с.Промінь, Школа с. Мстишин, магазин Полонківського СТ, ФАП Мстишин; церква, будинок культури, сільрада Промінь. с. Промінь, вул. Перемоги, Набережна, Суворова, Хутірська, Миру, Ветеранів, Польовас. Мстишин, вул. Степова, Центральна, Механізаторів1. 9:00 – 17:00 п-пВащук с.Машів1. ФОП Богуш Ольга ІванівнаМагазин вул.1 Травня вул.1 го Травня буд.39ФОП Панчук Г.Й. Магазин вул.1 Травня буд.32ФОП Трофимович Віталій Павлович магазин вул.1 го Травня буд.43Об"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дім 43" ОСББ "Наш дім 43" вул.1 Травня буд.141ТзОВ "Фортуна" Магазин вул.Коновальця буд.6 Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Контора Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп Кафе №3 м Любомльвул.1 Травня, ПушкінаВимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.1.ПЛ-0,4 кВ Л-1ТП - 62 09:00-17:00с. Благодатневул. Франка, 2-34, 1-15вул. Перемоги, 2, 42.ПЛ-0,4 кВ Л-7ТП - 2 09:00-17:00м-н “Перлина”м-н “Домашній текстиль”Приват Банк, філ..№7м-н “Акватерн”м-н “Стиль”медичний центр “Біокурс” м.Нововолинськбульвар.Шевченка, 28-34вул.Миру, 1-7вул.Кобзаря, 58-62, 51-533. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Д.Галицькоговул.1-го Груднявул.Луцька,1вул.Липинськоговул.Філатова, 21-25, 24-26вул.Ш.Руставелівул.Донецькавул.Коцюбинськоговул.Мечниковавул.Макаровапров.Орликавул.Кропивницького, 1-21, 2-8Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,810 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.11 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська15 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець1 ЩТП-242 9:00-16:00 с Глухи вул Денисова2 ЩТП-107 9:00-16:00 с Брідки вул Мирна Підрічна Прибережна1. 10:00-16:00с.Блаженик вул.Володимирська2. 11:00-14:00с.Городилець