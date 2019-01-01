Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Зимне, вул.: Зелена 2-20, 1-23, Молодіжна, 2, 4, 6, 8
Горохівський район
1.с.Охлопів
09:00-17:00
Квасівська сільська рада-Клуб
ФОП Янюк В.І.-Склад
с. Охлопів:
вул. Нижня Моловиця
вул. Верхня Моловиця,
вул. Сілецька
вул. Шевченка
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л-46-03 від ЛР-99 до ЛР-16 для чистки траси 9.30-17.00 с.Колона
2 ПЛ-04кв Л-1 Л-3 від КТП-144 чистка траси 9.30-16:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького 14-144
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 16:30
Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ ПНівне (магазин), ПП Пігулко Л.М. с. Соснівка, вулл. Польова, вул. Жовтнева, вул. 1Травня,
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10 кВ Л 40-02 10:00-14:00
ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
КТП-278 смт. Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
Церква
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал"
Вол. обл. психлікарня № 2
КТП-309 смт. Олика
СГВК"Птахівник"
Вол. обл. психлікарня № 3
Церква ХВЄ смт.Олика
ФОП Лебедь Богдан Федорович
КТП-319 смт. Олика
Селищна рада смт.Олика
ФОП Дорощук Василь Феодосійович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Яйленко Федір Костянтинович
ФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій Володимирович
ЗТП-324 смт. Олика
ФОП Подобаєва Ніна Леонідівна
КТП-528 смт. Олика
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-530 смт.Олика
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
КТП-278 смт. Олика
вул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.Набережна
КТП-305 смт.Олика
КТП-309 смт. Олика
вул. Незалежності
вул. Шевченка
КТП-319 смт. Олика
вул. Козацька
вул. Гагаріна
вул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошилова
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівка
ЗТП-324 смт. Олика
КТП-528 смт. Олика
вул.Радгоспна/повністю/,смт.Олика
КТП-530 смт.Олика
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
вул. Риллєва
вул.Макарова
вул. Шевцової
вул. Міліційна
вул.Механічна
вул.Фурманова
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Дармовис с. Городище, вул. Шкільна, Центральна
2. 9:30 – 16:00
ТзОВ «Мрія Старосілля», ФОП Прядун, ФОП Котюк, ТзОВ «Наш гриб», ФОП Грабовський, АТС «Укртелеком», ФОП нежваловський , Школа с.Промінь, Школа с. Мстишин, магазин Полонківського СТ, ФАП Мстишин; церква, будинок культури, сільрада Промінь. с. Промінь, вул. Перемоги, Набережна, Суворова, Хутірська, Миру, Ветеранів, Польова
с. Мстишин, вул. Степова, Центральна, Механізаторів
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00 п-п
Ващук с.Машів
1. ФОП Богуш Ольга Іванівна
Магазин вул.1 Травня вул.1 го Травня буд.39
ФОП Панчук Г.Й. Магазин вул.1 Травня буд.32
ФОП Трофимович Віталій Павлович магазин вул.1 го Травня буд.43
Об"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дім 43" ОСББ "Наш дім 43" вул.1 Травня буд.141
ТзОВ "Фортуна" Магазин вул.Коновальця буд.6 Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Контора Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп Кафе №3 м Любомль
вул.1 Травня, Пушкіна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1.
ПЛ-0,4 кВ Л-1
ТП - 62 09:00-17:00
с. Благодатне
вул. Франка, 2-34, 1-15
вул. Перемоги, 2, 4
2.
ПЛ-0,4 кВ Л-7
ТП - 2 09:00-17:00
м-н “Перлина”
м-н “Домашній текстиль”
Приват Банк, філ..№7
м-н “Акватерн”
м-н “Стиль”
медичний центр “Біокурс” м.Нововолинськ
бульвар.Шевченка, 28-34
вул.Миру, 1-7
вул.Кобзаря, 58-62, 51-53
3. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Д.Галицького
вул.1-го Грудня
вул.Луцька,1
вул.Липинського
вул.Філатова, 21-25, 24-26
вул.Ш.Руставелі
вул.Донецька
вул.Коцюбинського
вул.Мечникова
вул.Макарова
пров.Орлика
вул.Кропивницького, 1-21, 2-8
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
15 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1 ЩТП-242 9:00-16:00 с Глухи вул Денисова
2 ЩТП-107 9:00-16:00 с Брідки вул Мирна Підрічна Прибережна
Турійський район
1. 10:00-16:00
с.Блаженик вул.Володимирська
2. 11:00-14:00
с.Городилець
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Зимне, вул.: Зелена 2-20, 1-23, Молодіжна, 2, 4, 6, 8
Горохівський район
1.с.Охлопів
09:00-17:00
Квасівська сільська рада-Клуб
ФОП Янюк В.І.-Склад
с. Охлопів:
вул. Нижня Моловиця
вул. Верхня Моловиця,
вул. Сілецька
вул. Шевченка
Іваничівський район
1 ПЛ-10кв Л-46-03 від ЛР-99 до ЛР-16 для чистки траси 9.30-17.00 с.Колона
2 ПЛ-04кв Л-1 Л-3 від КТП-144 чистка траси 9.30-16:30 с.Хренів вул.Б.Хмельницького 14-144
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 16:30
Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ ПНівне (магазин), ПП Пігулко Л.М. с. Соснівка, вулл. Польова, вул. Жовтнева, вул. 1Травня,
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10 кВ Л 40-02 10:00-14:00
ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
КТП-278 смт. Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
Церква
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал"
Вол. обл. психлікарня № 2
КТП-309 смт. Олика
СГВК"Птахівник"
Вол. обл. психлікарня № 3
Церква ХВЄ смт.Олика
ФОП Лебедь Богдан Федорович
КТП-319 смт. Олика
Селищна рада смт.Олика
ФОП Дорощук Василь Феодосійович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Яйленко Федір Костянтинович
ФОП Костюк Андрій Андрійович ФОП Колосінський Валерій Володимирович
ЗТП-324 смт. Олика
ФОП Подобаєва Ніна Леонідівна
КТП-528 смт. Олика
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-530 смт.Олика
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат ПЛ-10 кВ Л 40-02
КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
КТП-278 смт. Олика
вул. Шевченка вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібова
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29,пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.Набережна
КТП-305 смт.Олика
КТП-309 смт. Олика
вул. Незалежності
вул. Шевченка
КТП-319 смт. Олика
вул. Козацька
вул. Гагаріна
вул. Богуна, буд. 1-4,6-22,25,27,29,30,17а,8а,вул. Ворошилова
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8, вул. Власюк, буд. 1,3,3а,5,7,9,11, вул. Путилівка
ЗТП-324 смт. Олика
КТП-528 смт. Олика
вул.Радгоспна/повністю/,смт.Олика
КТП-530 смт.Олика
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
вул. Риллєва
вул.Макарова
вул. Шевцової
вул. Міліційна
вул.Механічна
вул.Фурманова
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Дармовис с. Городище, вул. Шкільна, Центральна
2. 9:30 – 16:00
ТзОВ «Мрія Старосілля», ФОП Прядун, ФОП Котюк, ТзОВ «Наш гриб», ФОП Грабовський, АТС «Укртелеком», ФОП нежваловський , Школа с.Промінь, Школа с. Мстишин, магазин Полонківського СТ, ФАП Мстишин; церква, будинок культури, сільрада Промінь. с. Промінь, вул. Перемоги, Набережна, Суворова, Хутірська, Миру, Ветеранів, Польова
с. Мстишин, вул. Степова, Центральна, Механізаторів
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00 п-п
Ващук с.Машів
1. ФОП Богуш Ольга Іванівна
Магазин вул.1 Травня вул.1 го Травня буд.39
ФОП Панчук Г.Й. Магазин вул.1 Травня буд.32
ФОП Трофимович Віталій Павлович магазин вул.1 го Травня буд.43
Об"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дім 43" ОСББ "Наш дім 43" вул.1 Травня буд.141
ТзОВ "Фортуна" Магазин вул.Коновальця буд.6 Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Контора Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госп Кафе №3 м Любомль
вул.1 Травня, Пушкіна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Інформацію не надано.
місто Нововолинськ
1.
ПЛ-0,4 кВ Л-1
ТП - 62 09:00-17:00
с. Благодатне
вул. Франка, 2-34, 1-15
вул. Перемоги, 2, 4
2.
ПЛ-0,4 кВ Л-7
ТП - 2 09:00-17:00
м-н “Перлина”
м-н “Домашній текстиль”
Приват Банк, філ..№7
м-н “Акватерн”
м-н “Стиль”
медичний центр “Біокурс” м.Нововолинськ
бульвар.Шевченка, 28-34
вул.Миру, 1-7
вул.Кобзаря, 58-62, 51-53
3. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Д.Галицького
вул.1-го Грудня
вул.Луцька,1
вул.Липинського
вул.Філатова, 21-25, 24-26
вул.Ш.Руставелі
вул.Донецька
вул.Коцюбинського
вул.Мечникова
вул.Макарова
пров.Орлика
вул.Кропивницького, 1-21, 2-8
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
11 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
15 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
16 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
17 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1 ЩТП-242 9:00-16:00 с Глухи вул Денисова
2 ЩТП-107 9:00-16:00 с Брідки вул Мирна Підрічна Прибережна
Турійський район
1. 10:00-16:00
с.Блаженик вул.Володимирська
2. 11:00-14:00
с.Городилець
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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