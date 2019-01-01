Боїться людей і не розмовляє: на Івано-Франківщині волонтери знайшли хлопчика-мауглі
Сьогодні, 16:20
В селі Голодівка Івано-Франківської області волонтери виявили хлопчика-мауглі. Він не розмовляє і уникає будь-яких контактів з людьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Вікна".
Дитина була виявлена на околиці села в старому сараї. Хлопчик виє, як вовк і не вилазить з свого притулку. Крім того, він дуже боїться людей. При зустрічі з людиною тікає, як перелякане звіря.
За словами волонтерів, дитині 5 років і його звуть Володимир. Його сім'я живе дуже бідно і мати ховає його, тому що боїться обговорень з боку сусідів. Місцеві жителі лають жінку за те, що вона народила.
Засновниця Центру доброти для мами і дитини Марія Левченко заявила, що дитині вони допоможуть і спробують надати допомогу в подоланні страху.
При цьому бабуся приносила їжу в будинок зі смітника. 32-річна мати дітей розповіла, що сама народжувала їх в квартирі і навіть не оформляла жодних документів на них. Вона боялася, що органи опіки заберуть малюків.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Вікна".
Дитина була виявлена на околиці села в старому сараї. Хлопчик виє, як вовк і не вилазить з свого притулку. Крім того, він дуже боїться людей. При зустрічі з людиною тікає, як перелякане звіря.
За словами волонтерів, дитині 5 років і його звуть Володимир. Його сім'я живе дуже бідно і мати ховає його, тому що боїться обговорень з боку сусідів. Місцеві жителі лають жінку за те, що вона народила.
Засновниця Центру доброти для мами і дитини Марія Левченко заявила, що дитині вони допоможуть і спробують надати допомогу в подоланні страху.
При цьому бабуся приносила їжу в будинок зі смітника. 32-річна мати дітей розповіла, що сама народжувала їх в квартирі і навіть не оформляла жодних документів на них. Вона боялася, що органи опіки заберуть малюків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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