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Боїться людей і не розмовляє: на Івано-Франківщині волонтери знайшли хлопчика-мауглі

Боїться людей і не розмовляє: на Івано-Франківщині волонтери знайшли хлопчика-мауглі
В селі Голодівка Івано-Франківської області волонтери виявили хлопчика-мауглі. Він не розмовляє і уникає будь-яких контактів з людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Вікна".

Дитина була виявлена на околиці села в старому сараї. Хлопчик виє, як вовк і не вилазить з свого притулку. Крім того, він дуже боїться людей. При зустрічі з людиною тікає, як перелякане звіря.

За словами волонтерів, дитині 5 років і його звуть Володимир. Його сім'я живе дуже бідно і мати ховає його, тому що боїться обговорень з боку сусідів. Місцеві жителі лають жінку за те, що вона народила.

Засновниця Центру доброти для мами і дитини Марія Левченко заявила, що дитині вони допоможуть і спробують надати допомогу в подоланні страху.

При цьому бабуся приносила їжу в будинок зі смітника. 32-річна мати дітей розповіла, що сама народжувала їх в квартирі і навіть не оформляла жодних документів на них. Вона боялася, що органи опіки заберуть малюків.

Боїться людей і не розмовляє: на Івано-Франківщині волонтери знайшли хлопчика-мауглі
Боїться людей і не розмовляє: на Івано-Франківщині волонтери знайшли хлопчика-мауглі

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Теги: дитина-мауглі
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