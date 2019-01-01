Зеленський доручив легалізувати видобуток бурштину до 1 грудня





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«Детінізація економіки: підготувати та внести до парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Терміни: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова. Ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу та про легалізацію видобутку бурштину. Термін: до 1 грудня 2019 року», – заявив Зеленський.



Нагадаємо, в Україні діяльність закладів із азартними іграми заборонена від 2009 року.



Незаконний видобуток бурштину відбувається в Житомирській, Рівненській та Волинській областях. До деяких районів незаконного промислу правоохоронці можуть потрапити лише під час спецоперацій. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський доручив до 1 грудня ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину.Про це повідомляє Радіо Свобода «Детінізація економіки: підготувати та внести до парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Терміни: до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні: прем’єр-міністр, міністр фінансів. Ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу та про легалізацію видобутку бурштину. Термін: до 1 грудня 2019 року», – заявив Зеленський.Нагадаємо, в Україні діяльність закладів із азартними іграми заборонена від 2009 року.Незаконний видобуток бурштину відбувається в Житомирській, Рівненській та Волинській областях. До деяких районів незаконного промислу правоохоронці можуть потрапити лише під час спецоперацій. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.

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