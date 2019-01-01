Волиняни поїдуть на Паралімпійські ігри у Токіо
Сьогодні, 20:30
Ще двоє волинян візьмуть участь у Паралімпійських іграх, які відбудуться у Токіо.
Про це повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
Так, з 25 серпня до 11 вересня в австрійському місті Лінц-Оттенсхайм відбувся чемпіонат світу з веслування академічного серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору. Саме за результатами цього форуму проходив відбір для участі в майбутній паралімпіаді.
Дмитро Герез і Станіслав Самолюк разом з іншими спортсменами екіпажу пропливли дистанцію з результатом 7:43.14. Завдяки суперфінішу української команди на останніх 500 метрах, їм вдалось забрати останню ліцензію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
Так, з 25 серпня до 11 вересня в австрійському місті Лінц-Оттенсхайм відбувся чемпіонат світу з веслування академічного серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору. Саме за результатами цього форуму проходив відбір для участі в майбутній паралімпіаді.
Дмитро Герез і Станіслав Самолюк разом з іншими спортсменами екіпажу пропливли дистанцію з результатом 7:43.14. Завдяки суперфінішу української команди на останніх 500 метрах, їм вдалось забрати останню ліцензію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни поїдуть на Паралімпійські ігри у Токіо
Сьогодні, 20:30
У селі на Волині горіли два хліви. ФОТО
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 вересня
Сьогодні, 20:00
Медіа