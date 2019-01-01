Волиняни поїдуть на Паралімпійські ігри у Токіо

Ще двоє волинян візьмуть участь у Паралімпійських іграх, які відбудуться у Токіо.Про це повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».Так, з 25 серпня до 11 вересня в австрійському місті Лінц-Оттенсхайм відбувся чемпіонат світу з веслування академічного серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору. Саме за результатами цього форуму проходив відбір для участі в майбутній паралімпіаді.разом з іншими спортсменами екіпажу пропливли дистанцію з результатом 7:43.14. Завдяки суперфінішу української команди на останніх 500 метрах, їм вдалось забрати останню ліцензію.