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У монастирі під Луцьком відбулось успенське паломництво

У монастирі під Луцьком відбулось успенське паломництво
У селі Жидичин відправили Єрусалимську ранню з чином погребіння плащаниці Божої Матері.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.

Прощу, в якій взяло участь багато священнослужителів і мирян, очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Розпочалося богослужіння у храмі Святителя Миколая Чудотворця, далі – хресний хід до каплиці на скиту Святого Духа, що на околиці села, де продовжили правити. На завершення знову повернулися до церкви, де відправа і завершилася.

Із владикою служили: декан монастирів і намісник жидичинської обителі архімандрит Константин (Марченко), луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук, маневицький – протоієрей Андрій Закидальський, місцеве духовенство та з Рівненської єпархії.

Така відправа на честь Успіння Пречистої Діви Марії тут відбувається не вперше. У давні часи чин похорону плащаниці був поширений, проте з часом його призабули, а з ХІХ ст. почали відроджувати в православних обителях.

Цьогоріч на жидичинське богомілля хресним ходом прийшли паломники із сусіднього Кульчина. Разом з усіма молилися паломники й із інших областей.

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Теги: монастир, Михаїл, паломництво, Волинь
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