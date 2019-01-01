У монастирі під Луцьком відбулось успенське паломництво





Про це повідомили у



Прощу, в якій взяло участь багато священнослужителів і мирян, очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



Розпочалося богослужіння у храмі Святителя Миколая Чудотворця, далі – хресний хід до каплиці на скиту Святого Духа, що на околиці села, де продовжили правити. На завершення знову повернулися до церкви, де відправа і завершилася.



Із владикою служили: декан монастирів і намісник жидичинської обителі архімандрит Константин (Марченко), луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук, маневицький – протоієрей Андрій Закидальський, місцеве духовенство та з Рівненської єпархії.



Така відправа на честь Успіння Пречистої Діви Марії тут відбувається не вперше. У давні часи чин похорону плащаниці був поширений, проте з часом його призабули, а з ХІХ ст. почали відроджувати в православних обителях.



Цьогоріч на жидичинське богомілля хресним ходом прийшли паломники із сусіднього Кульчина. Разом з усіма молилися паломники й із інших областей.

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