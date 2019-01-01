У монастирі під Луцьком відбулось успенське паломництво
Сьогодні, 16:46
У селі Жидичин відправили Єрусалимську ранню з чином погребіння плащаниці Божої Матері.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
Прощу, в якій взяло участь багато священнослужителів і мирян, очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Розпочалося богослужіння у храмі Святителя Миколая Чудотворця, далі – хресний хід до каплиці на скиту Святого Духа, що на околиці села, де продовжили правити. На завершення знову повернулися до церкви, де відправа і завершилася.
Із владикою служили: декан монастирів і намісник жидичинської обителі архімандрит Константин (Марченко), луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук, маневицький – протоієрей Андрій Закидальський, місцеве духовенство та з Рівненської єпархії.
Така відправа на честь Успіння Пречистої Діви Марії тут відбувається не вперше. У давні часи чин похорону плащаниці був поширений, проте з часом його призабули, а з ХІХ ст. почали відроджувати в православних обителях.
Цьогоріч на жидичинське богомілля хресним ходом прийшли паломники із сусіднього Кульчина. Разом з усіма молилися паломники й із інших областей.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
Прощу, в якій взяло участь багато священнослужителів і мирян, очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Розпочалося богослужіння у храмі Святителя Миколая Чудотворця, далі – хресний хід до каплиці на скиту Святого Духа, що на околиці села, де продовжили правити. На завершення знову повернулися до церкви, де відправа і завершилася.
Із владикою служили: декан монастирів і намісник жидичинської обителі архімандрит Константин (Марченко), луцький міський декан протоієрей Михайло Онищук, маневицький – протоієрей Андрій Закидальський, місцеве духовенство та з Рівненської єпархії.
Така відправа на честь Успіння Пречистої Діви Марії тут відбувається не вперше. У давні часи чин похорону плащаниці був поширений, проте з часом його призабули, а з ХІХ ст. почали відроджувати в православних обителях.
Цьогоріч на жидичинське богомілля хресним ходом прийшли паломники із сусіднього Кульчина. Разом з усіма молилися паломники й із інших областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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