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На Волині директора та заступника начальника державного підприємства підозрюють у службовій недбалості

На Волині директора та заступника начальника державного підприємства підозрюють у службовій недбалості
Прокуратура області судить директора та заступника начальника державного підприємства через службову недбалість.

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення начальником та заступником начальника державного підприємства «Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду» (зараз ДП «Волинський ЕТЦ Держпраці») службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави, - інформує прокуратура Волині.

У 2013-2015 році посадовці, порушуючи вимоги Закону, підписали сотні (керівник – 199, заступник 116) договорів із суб’єктами господарювання на проведення експертних обстежень та досліджень, у яких було занижено граничний розмір тарифу вартості робіт, проведених працівниками ДП «Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду», завдавши державному підприємству збитків – директор – на понад 385 тис грн., заступник – на понад 225 тис грн.
Обом їм повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 367 КК України).

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Зауважують, що за такий злочин Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.




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Теги: прокуратура Волині, службова недбалість, директор та заступник
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