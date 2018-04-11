На Волині директора та заступника начальника державного підприємства підозрюють у службовій недбалості
Сьогодні, 16:47
Прокуратура області судить директора та заступника начальника державного підприємства через службову недбалість.
Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення начальником та заступником начальника державного підприємства «Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду» (зараз ДП «Волинський ЕТЦ Держпраці») службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави, - інформує прокуратура Волині.
У 2013-2015 році посадовці, порушуючи вимоги Закону, підписали сотні (керівник – 199, заступник 116) договорів із суб’єктами господарювання на проведення експертних обстежень та досліджень, у яких було занижено граничний розмір тарифу вартості робіт, проведених працівниками ДП «Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду», завдавши державному підприємству збитків – директор – на понад 385 тис грн., заступник – на понад 225 тис грн.
Обом їм повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 367 КК України).
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Зауважують, що за такий злочин Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення начальником та заступником начальника державного підприємства «Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду» (зараз ДП «Волинський ЕТЦ Держпраці») службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави, - інформує прокуратура Волині.
У 2013-2015 році посадовці, порушуючи вимоги Закону, підписали сотні (керівник – 199, заступник 116) договорів із суб’єктами господарювання на проведення експертних обстежень та досліджень, у яких було занижено граничний розмір тарифу вартості робіт, проведених працівниками ДП «Волинський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду», завдавши державному підприємству збитків – директор – на понад 385 тис грн., заступник – на понад 225 тис грн.
Обом їм повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (кримінальне правопорушення, передбачене, ч. 2 ст. 367 КК України).
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Зауважують, що за такий злочин Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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