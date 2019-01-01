На Волині з літаків розкидатимуть вакцини проти сказу





Зазначають, що епізоотична ситуація зі сказу у цьому районі залишається напруженою, - пише газета



Начальник Любешівської державної лікарні ветмедицини Петро Корх просить жителів району з розумінням поставитися до таких заходів із вакцинації диких тварин, при виявленні принад не руйнувати їх, не брати до рук.



До слова, досвід країн Європейського Союзу підтверджує, що лише пероральна вакцинація гарантує створення імунного фону в диких м’ясоїдних тварин. Вакцини створюють специфічний імунітет, не викликають захворювання у молодих тварин, не виділяють вакцинний вірус із слиною, є безпечними для інших тварин, людини та природного середовища. Розповсюдження вакцини літаком є найекономнішим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другій декаді вересня на території Любешівського району скидатимуть вакцини проти сказу з літаків.Зазначають, що епізоотична ситуація зі сказу у цьому районі залишається напруженою, - пише газета Нове життя Начальник Любешівської державної лікарні ветмедицинипросить жителів району з розумінням поставитися до таких заходів із вакцинації диких тварин, при виявленні принад не руйнувати їх, не брати до рук.До слова, досвід країн Європейського Союзу підтверджує, що лише пероральна вакцинація гарантує створення імунного фону в диких м’ясоїдних тварин. Вакцини створюють специфічний імунітет, не викликають захворювання у молодих тварин, не виділяють вакцинний вірус із слиною, є безпечними для інших тварин, людини та природного середовища. Розповсюдження вакцини літаком є найекономнішим.

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