Сільським школам – інновації: на Волині благодійники зробили подарунки до Дня знань
Сьогодні, 17:07
У День знань ще 5 сільських шкіл на території виборчого округу народного депутата отримали в подарунок сучасні шкільні дошки.
Перший дзвоник пролунав для 117-ти учнів загальноосвітньої школи села Уховецьк Ковельського району. З нового навчального року учнівський колектив тут поповнили й старшокласники з сусіднього села Черемошне. А 16 найменших хлопчиків та дівчаток сьогодні вперше переступили шкільний поріг.
«Серед першокласників - 8 хлопчиків і стільки ж дівчаток. Всі вони знайомі, бо раніше відвідували наш сільський дитсадок. А коли дітки вперше зайшли в клас «Нової української школи», то не знали, куди дивитися: все тут таке нове і яскраве! Наше ж завдання – створити для них освітній простір, де б вони почувалися, як вдома», – каже вчителька початкових класів Оксана Гнатюк.
Аби навчання учнів було комфортним, багато зусиль доклали батьки та вчителі, адміністрація школи та Колодяжненської ОТГ. За сприяння народного депутата України Степана Івахіва в школі повністю замінили всі вікна та двері на сучасні енергоощадні конструкції: на це використали 894 тисячі гривень цільової субвенції на соціально-економічний розвиток.
«Повністю замінено вікна на 1-му поверсі, в шкільній майстерні та у котельні. Крім того, 12 дверей замінили на другому поверсі школи - це дасть змогу втримати тепло всередині приміщення. В спортзалі двері замінили.
Ми вдячні за таку підтримку, вона нам дуже потрібна. Ми все літо готувалися до сьогоднішнього дня. І ця праця була натхненною, бо ми це робимо для своїх дітей», – розповіла директорка навчального закладу Олена Алексійчук.
У день знань від благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині» школа в селі Уховецьк отримала ще дві сучасні дошки: ними тепер оснащені всі основні класи навчального закладу.
«З 2012 року, відколи наш фонд почав працювати над покращенням матеріально-технічної бази навчальних закладів, лише одиниці шкіл в окрузі мали сучасні дошки у класах та кабінетах.
Сьогодні я з приємністю можу сказати, що за ці роки нам вдалося замінити 450 шкільних дошок в 150-ти школах округу. І ми таку роботу продовжуємо», – пригадує директор благодійного фонду «Патріоти Волині» Павло Самолюк.
У День знань представники благодійного фонду «Патріоти Волині» також передали сучасні дошки для шкіл села Доротище Ковельського району, Секунь, Буцинь Старовижівського та Жиричі Ратнівського районів виборчого округу народного депутата України Степана Івахіва.
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Перший дзвоник пролунав для 117-ти учнів загальноосвітньої школи села Уховецьк Ковельського району. З нового навчального року учнівський колектив тут поповнили й старшокласники з сусіднього села Черемошне. А 16 найменших хлопчиків та дівчаток сьогодні вперше переступили шкільний поріг.
«Серед першокласників - 8 хлопчиків і стільки ж дівчаток. Всі вони знайомі, бо раніше відвідували наш сільський дитсадок. А коли дітки вперше зайшли в клас «Нової української школи», то не знали, куди дивитися: все тут таке нове і яскраве! Наше ж завдання – створити для них освітній простір, де б вони почувалися, як вдома», – каже вчителька початкових класів Оксана Гнатюк.
Аби навчання учнів було комфортним, багато зусиль доклали батьки та вчителі, адміністрація школи та Колодяжненської ОТГ. За сприяння народного депутата України Степана Івахіва в школі повністю замінили всі вікна та двері на сучасні енергоощадні конструкції: на це використали 894 тисячі гривень цільової субвенції на соціально-економічний розвиток.
«Повністю замінено вікна на 1-му поверсі, в шкільній майстерні та у котельні. Крім того, 12 дверей замінили на другому поверсі школи - це дасть змогу втримати тепло всередині приміщення. В спортзалі двері замінили.
Ми вдячні за таку підтримку, вона нам дуже потрібна. Ми все літо готувалися до сьогоднішнього дня. І ця праця була натхненною, бо ми це робимо для своїх дітей», – розповіла директорка навчального закладу Олена Алексійчук.
У день знань від благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині» школа в селі Уховецьк отримала ще дві сучасні дошки: ними тепер оснащені всі основні класи навчального закладу.
«З 2012 року, відколи наш фонд почав працювати над покращенням матеріально-технічної бази навчальних закладів, лише одиниці шкіл в окрузі мали сучасні дошки у класах та кабінетах.
Сьогодні я з приємністю можу сказати, що за ці роки нам вдалося замінити 450 шкільних дошок в 150-ти школах округу. І ми таку роботу продовжуємо», – пригадує директор благодійного фонду «Патріоти Волині» Павло Самолюк.
У День знань представники благодійного фонду «Патріоти Волині» також передали сучасні дошки для шкіл села Доротище Ковельського району, Секунь, Буцинь Старовижівського та Жиричі Ратнівського районів виборчого округу народного депутата України Степана Івахіва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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