Сільським школам – інновації: на Волині благодійники зробили подарунки до Дня знань

У День знань ще 5 сільських шкіл на території виборчого округу народного депутата отримали в подарунок сучасні шкільні дошки.Перший дзвоник пролунав для 117-ти учнів загальноосвітньої школи села Уховецьк Ковельського району. З нового навчального року учнівський колектив тут поповнили й старшокласники з сусіднього села Черемошне. А 16 найменших хлопчиків та дівчаток сьогодні вперше переступили шкільний поріг.«Серед першокласників - 8 хлопчиків і стільки ж дівчаток. Всі вони знайомі, бо раніше відвідували наш сільський дитсадок. А коли дітки вперше зайшли в клас «Нової української школи», то не знали, куди дивитися: все тут таке нове і яскраве! Наше ж завдання – створити для них освітній простір, де б вони почувалися, як вдома», – каже вчителька початкових класівАби навчання учнів було комфортним, багато зусиль доклали батьки та вчителі, адміністрація школи та Колодяжненської ОТГ. За сприяння народного депутата Українив школі повністю замінили всі вікна та двері на сучасні енергоощадні конструкції: на це використали 894 тисячі гривень цільової субвенції на соціально-економічний розвиток.«Повністю замінено вікна на 1-му поверсі, в шкільній майстерні та у котельні. Крім того, 12 дверей замінили на другому поверсі школи - це дасть змогу втримати тепло всередині приміщення. В спортзалі двері замінили.Ми вдячні за таку підтримку, вона нам дуже потрібна. Ми все літо готувалися до сьогоднішнього дня. І ця праця була натхненною, бо ми це робимо для своїх дітей», – розповіла директорка навчального закладуУ день знань від благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині» школа в селі Уховецьк отримала ще дві сучасні дошки: ними тепер оснащені всі основні класи навчального закладу.«З 2012 року, відколи наш фонд почав працювати над покращенням матеріально-технічної бази навчальних закладів, лише одиниці шкіл в окрузі мали сучасні дошки у класах та кабінетах.Сьогодні я з приємністю можу сказати, що за ці роки нам вдалося замінити 450 шкільних дошок в 150-ти школах округу. І ми таку роботу продовжуємо», – пригадує директор благодійного фонду «Патріоти Волині»У День знань представники благодійного фонду «Патріоти Волині» також передали сучасні дошки для шкіл села Доротище Ковельського району, Секунь, Буцинь Старовижівського та Жиричі Ратнівського районів виборчого округу народного депутата України Степана Івахіва.