Волинські лісівники облаштовують автобусні зупинки





Про це повідомляє



Зазначають, наразі вже готові дерев’яні каркаси, лишилося лише накриття, встановлення лавочок.



На цих об’єктах трудяться працівники ДП СЛАП «Любешівагроліс». Облаштування з’їзду для громадського транспорту та бордюрів робитиме дорожня служба.



Директор ДП СЛАП «Любешівагроліс» Віктор Симонович розповів, що з такою ініціативою до нього звернулися директор В’язівненської школи з громадою села та в. о. старости Судченського старостинського округу зі своєю громадою.



Останнім акордом в облаштуванні зупинок для громадського транспорту стане вивіска «Любешів» та «Судче», які виготовляють теж на замовлення лісгоспу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешові, біля в’язівненського перехрестя, та в селі Судче лісівники працюють над спорудженням нових автобусних зупинок.Про це повідомляє Любешівська газета "Нове життя" Зазначають, наразі вже готові дерев’яні каркаси, лишилося лише накриття, встановлення лавочок.На цих об’єктах трудяться працівники ДП СЛАП «Любешівагроліс». Облаштування з’їзду для громадського транспорту та бордюрів робитиме дорожня служба.Директор ДП СЛАП «Любешівагроліс»розповів, що з такою ініціативою до нього звернулися директор В’язівненської школи з громадою села та в. о. старости Судченського старостинського округу зі своєю громадою.Останнім акордом в облаштуванні зупинок для громадського транспорту стане вивіска «Любешів» та «Судче», які виготовляють теж на замовлення лісгоспу.

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