Показали, як виглядала будівля луцького медколеджу. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:37
Показали, як виглядав будинок Кронштейнів, тепер Луцький базовий медичний коледж.
Про це йдеться у спільноті "Луцький урбаніст" на сторінці у Facebook.
"Будинок Кронштейнів, тепер медичний коледж. Було і стало", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться у спільноті "Луцький урбаніст" на сторінці у Facebook.
"Будинок Кронштейнів, тепер медичний коледж. Було і стало", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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