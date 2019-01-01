Показали, як виглядала будівля луцького медколеджу. РЕТРОФОТО





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"Будинок Кронштейнів, тепер медичний коледж. Було і стало", - йдеться у дописі.









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