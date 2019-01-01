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Показали, як виглядала будівля луцького медколеджу. РЕТРОФОТО

Показали, як виглядала будівля луцького медколеджу. РЕТРОФОТО
Показали, як виглядав будинок Кронштейнів, тепер Луцький базовий медичний коледж.

Про це йдеться у спільноті "Луцький урбаніст" на сторінці у Facebook.

"Будинок Кронштейнів, тепер медичний коледж. Було і стало", - йдеться у дописі.



Показали, як виглядала будівля луцького медколеджу. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, луцький медколедж
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