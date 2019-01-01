Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 вересня





У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі близько +14…+15 градусів, удень – +18…+20.



Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі близько +14…+15 градусів, удень – +18…+20.Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію