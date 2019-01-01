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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 вересня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько +14…+15 градусів, удень – +18…+20.

Вітер західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, 3 вересня
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