Судили німця, який побив луцького патрульного





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише



23 квітня екіпаж патрульних помітив на проспекті Волі водія таксі, який порушив ПДР.



Коли патрульні спілкувались з чоловіком, до автомобіля підійшли двоє невідомих осіб з явними ознаками алкогольного сп'яніння, які поводились агресивно та вигукували нецензурну лайку.



Один із чоловіків (громадянин Німеччини) намагався відчинити двері службового автомобіля та потрапити всередину й сісти на водійське сидіння. Аби не допустити цього, патрульні застосували заходи фізичного примусу, одягли кайданки і доставили порушника у відділок поліції для складання адмінматеріалів.



Однак у міськвідділі затриманий почав вигукувати образи на адресу поліцейських та наніс одному з інспекторів удар в обличч, завдавши йому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно - мозкової травми з забоєм головного мозку з легкими клінічними проявами, контузії (забою) легкого ступеня лівої орбіти та лівої половини обличчя з синцем в ділянці лівої вилиці.



18 липня між прокурором Луцької місцевої прокуратури Сушиком Ю.В. і підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості. Згідно угоди було вирішено перейти до більш м'якого покарання, не зазначеного в ч. 2 ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".



У підсумку, суд призначив громадянину Німеччини покарання у виді штрафу в обсязі 9 350 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин Німеччини, який у квітні, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, побив патрульного поліцейського у Луцьку , заплатить штраф за свої дії.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише Конкурент 23 квітня екіпаж патрульних помітив на проспекті Волі водія таксі, який порушив ПДР.Коли патрульні спілкувались з чоловіком, до автомобіля підійшли двоє невідомих осіб з явними ознаками алкогольного сп'яніння, які поводились агресивно та вигукували нецензурну лайку.Один із чоловіків (громадянин Німеччини) намагався відчинити двері службового автомобіля та потрапити всередину й сісти на водійське сидіння. Аби не допустити цього, патрульні застосували заходи фізичного примусу, одягли кайданки і доставили порушника у відділок поліції для складання адмінматеріалів.Однак у міськвідділі затриманий почав вигукувати образи на адресу поліцейських та наніс одному з інспекторів удар в обличч, завдавши йому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно - мозкової травми з забоєм головного мозку з легкими клінічними проявами, контузії (забою) легкого ступеня лівої орбіти та лівої половини обличчя з синцем в ділянці лівої вилиці.18 липня між прокурором Луцької місцевої прокуратури Сушиком Ю.В. і підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості. Згідно угоди було вирішено перейти до більш м'якого покарання, не зазначеного в ч. 2 ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".У підсумку, суд призначив громадянину Німеччини покарання у виді штрафу в обсязі 9 350 гривень.

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