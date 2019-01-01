Мріє побувати у Лондоні: у доньки загиблого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі чотирнадцятиріччя святкуватиме. Дівчинка є дочкою, майора Сухопутних військ Збройних Сил України, який загинув під час мінометного обстрілу 28 липня 2014 року під час штурму Савур-Могили біля села Саурівка Шахтарського району Донецької області. 21 жовтня 2014 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Віктор Іванович був нагороджений – орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).Дівчинка навідмінно закінчила восьмий клас та перейшла до дев'ятого. Її улюбленими предметами є англійська мова та фізика. Анастасія розповіла, що мріє побувати у Лондоні, тому вивчає поглиблено англійську мову. Щоб досконало володіти іноземною мовою, Настуня старається більше читати літературу чи просто якісь тексти англійською. У вільний час дівчинка любить грати у бадмінтон та читати книги. Дівчинка розповіла, що нещодавно прочитала роман Йоанни Янгелло «Кава з кардамоном», а також, що вона є фанаткою серії романів Джоан Роулінг «Гаррі Поттер» та детективу Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс».Чи не кожна дівчинка мріє побувати у столиці Франції - в Парижі. Насті та іншим діткам з родин загиблих в АТО пощастило потрапити в табір, який організувала діаспора у Франції. Там Настуня побачила неймовірну Ейфелеву вежу та відвідала захоплюючий парк розваг Діснейленд, в середовищі ровесників прогулялась романтичними вуличками та побачили життя європейської столиці з середини.Прикладом для наслідування і авторитетом у житті для Анастасії є її мама – Хмелецька Наталія Іванівна. Дівчинка говорить, її мама – найкраща. Вона усіляко допомагає матусі по господарству та підтримує її у всіх негараздах. Сім’я Хмелецьких – працьовита, весела та дружня.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/25/hmelecky.htmМаєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).