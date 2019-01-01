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Мріє побувати у Лондоні: у доньки загиблого волинського Героя – день народження

Мріє побувати у Лондоні: у доньки загиблого волинського Героя – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі чотирнадцятиріччя святкуватиме Хмелецька Анастасія. Дівчинка є дочкою Хмелецького Віктора Івановича, майора Сухопутних військ Збройних Сил України, який загинув під час мінометного обстрілу 28 липня 2014 року під час штурму Савур-Могили біля села Саурівка Шахтарського району Донецької області. 21 жовтня 2014 року – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Віктор Іванович був нагороджений – орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Дівчинка навідмінно закінчила восьмий клас та перейшла до дев'ятого. Її улюбленими предметами є англійська мова та фізика. Анастасія розповіла, що мріє побувати у Лондоні, тому вивчає поглиблено англійську мову. Щоб досконало володіти іноземною мовою, Настуня старається більше читати літературу чи просто якісь тексти англійською. У вільний час дівчинка любить грати у бадмінтон та читати книги. Дівчинка розповіла, що нещодавно прочитала роман Йоанни Янгелло «Кава з кардамоном», а також, що вона є фанаткою серії романів Джоан Роулінг «Гаррі Поттер» та детективу Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс».

Чи не кожна дівчинка мріє побувати у столиці Франції - в Парижі. Насті та іншим діткам з родин загиблих в АТО пощастило потрапити в табір, який організувала діаспора у Франції. Там Настуня побачила неймовірну Ейфелеву вежу та відвідала захоплюючий парк розваг Діснейленд, в середовищі ровесників прогулялась романтичними вуличками та побачили життя європейської столиці з середини.

Прикладом для наслідування і авторитетом у житті для Анастасії є її мама – Хмелецька Наталія Іванівна. Дівчинка говорить, її мама – найкраща. Вона усіляко допомагає матусі по господарству та підтримує її у всіх негараздах. Сім’я Хмелецьких – працьовита, весела та дружня.

Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/25/hmelecky.htm

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників:

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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