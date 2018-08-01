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На Одещині 37 людей отруїлися шаурмою

На Одещині 37 людей отруїлися шаурмою
Масове отруєння шаурмою сталося в селі Авангард Одеської області. 37 осіб були госпіталізовані в лікарні з симптомами отруєнь.

З’ясувалося, що всі постраждалі купували шаурму на вулиці Торговій.

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Спроба перевірити місце громадського харчування не вдалася, оскільки працівники закрили точку.

"Спочатку дев’ять осіб, потім 21, в результаті, всього 37 осіб були госпіталізовані – у всіх симптоми гастроентероколіту", – зазначила співробітник Держпродспоживслужби в Одеській області Лідія Степанова.

Прибулі на місце співробітники поліції змогли зайти на об’єкт. В ході перевірки були виявлені численні порушення.

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Теги: шаурма, отруєння
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Коментарі 1
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