На Одещині 37 людей отруїлися шаурмою
Сьогодні, 18:15
Масове отруєння шаурмою сталося в селі Авангард Одеської області. 37 осіб були госпіталізовані в лікарні з симптомами отруєнь.
З’ясувалося, що всі постраждалі купували шаурму на вулиці Торговій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шаурмою на фестивалі «Тарас Бульба» людей отруїв підприємець з Луцька
Спроба перевірити місце громадського харчування не вдалася, оскільки працівники закрили точку.
"Спочатку дев’ять осіб, потім 21, в результаті, всього 37 осіб були госпіталізовані – у всіх симптоми гастроентероколіту", – зазначила співробітник Держпродспоживслужби в Одеській області Лідія Степанова.
Прибулі на місце співробітники поліції змогли зайти на об’єкт. В ході перевірки були виявлені численні порушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З’ясувалося, що всі постраждалі купували шаурму на вулиці Торговій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шаурмою на фестивалі «Тарас Бульба» людей отруїв підприємець з Луцька
Спроба перевірити місце громадського харчування не вдалася, оскільки працівники закрили точку.
"Спочатку дев’ять осіб, потім 21, в результаті, всього 37 осіб були госпіталізовані – у всіх симптоми гастроентероколіту", – зазначила співробітник Держпродспоживслужби в Одеській області Лідія Степанова.
Прибулі на місце співробітники поліції змогли зайти на об’єкт. В ході перевірки були виявлені численні порушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Зеленського на дегустацію,терміново.Боже,який маразм...що ви жер....готуйте їжу дома.
Останні новини
У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря
Сьогодні, 18:26
На Одещині 37 людей отруїлися шаурмою
Сьогодні, 18:15
У волинський військовий ліцей вступили 140 дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:06
Медіа