У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря

У селі Жидичин під Луцьком облагороджують територію монастиря і Свято-Миколаївського храму.Про це на своїй сторінці у facebook написав настоятель Миколаївського чоловічого монастиряСвященник поділився планами щодо подальшого розвитку обителі."Думали у понелілок будемо відпочивати. Але "багато задумів у серці людини, а сповниться один - Господній"!!!! Самого ранку великий друг монастиря Микола Сергійович вирішив навести лад на подвір'ї біля храму. Відтепер і ми матимемо свої альпійські гірки. А сестричка Вікторія, мама Емануїла, вже пропрацьовує цікавинку. Купола монастиря з зелені. Станом на сьогодні маємо 3д візуалізацію", - йдеться у дописі.