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У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря

У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря
У селі Жидичин під Луцьком облагороджують територію монастиря і Свято-Миколаївського храму.

Про це на своїй сторінці у facebook написав настоятель Миколаївського чоловічого монастиря Константин Марченко.

Священник поділився планами щодо подальшого розвитку обителі.

"Думали у понелілок будемо відпочивати. Але "багато задумів у серці людини, а сповниться один - Господній"!!!! Самого ранку великий друг монастиря Микола Сергійович вирішив навести лад на подвір'ї біля храму. Відтепер і ми матимемо свої альпійські гірки. А сестричка Вікторія, мама Емануїла, вже пропрацьовує цікавинку. Купола монастиря з зелені. Станом на сьогодні маємо 3д візуалізацію", - йдеться у дописі.
У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря
У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря
У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря
У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря
У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря
У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря


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Теги: Жидичин, храм
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