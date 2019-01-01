У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря
Сьогодні, 18:26
У селі Жидичин під Луцьком облагороджують територію монастиря і Свято-Миколаївського храму.
Про це на своїй сторінці у facebook написав настоятель Миколаївського чоловічого монастиря Константин Марченко.
Священник поділився планами щодо подальшого розвитку обителі.
"Думали у понелілок будемо відпочивати. Але "багато задумів у серці людини, а сповниться один - Господній"!!!! Самого ранку великий друг монастиря Микола Сергійович вирішив навести лад на подвір'ї біля храму. Відтепер і ми матимемо свої альпійські гірки. А сестричка Вікторія, мама Емануїла, вже пропрацьовує цікавинку. Купола монастиря з зелені. Станом на сьогодні маємо 3д візуалізацію", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написав настоятель Миколаївського чоловічого монастиря Константин Марченко.
Священник поділився планами щодо подальшого розвитку обителі.
"Думали у понелілок будемо відпочивати. Але "багато задумів у серці людини, а сповниться один - Господній"!!!! Самого ранку великий друг монастиря Микола Сергійович вирішив навести лад на подвір'ї біля храму. Відтепер і ми матимемо свої альпійські гірки. А сестричка Вікторія, мама Емануїла, вже пропрацьовує цікавинку. Купола монастиря з зелені. Станом на сьогодні маємо 3д візуалізацію", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 вересня
Сьогодні, 19:00
У Жидичині із землі «ростимуть» куполи монастиря
Сьогодні, 18:26
На Одещині 37 людей отруїлися шаурмою
Сьогодні, 18:15
У волинський військовий ліцей вступили 140 дівчат. ФОТО
Сьогодні, 18:06
Медіа