Sonya Kay, MamaRika: на День міста лучан чекає грандіозне свято. ПРОГРАМА
Сьогодні, 19:07
У Луцьку на День міста, 7-8 вересня, окрім арт-шоу "Ніч у Луцькому замку.Саміт у Луцьку" та вистави за участі українських театральних зірок "Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І" буде сучасна розважальна програма.
Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.
Так, у ній візьмуть участь Sonya Kay, MamaRika, рок-гурт "LIN D", рок-гурт "One Light Inside", кавер-гурт "В.О.Д.А." та Галина Конах.
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Ігор Поліщук оприлюдинв програму заходів на другу половину дня 7 вересня:
14:00 - Відкриття програми свята;
14:10 - Показові спортивні виступи від фітнес-клубу «Lime Fit»;
15:40 – Караоке;
16:10 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;
16:15 - Караоке;
16:45 - показовий виступ шоу-балету «Elite-Dance»;
16:50 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;
17:00 - Coverband «VODA», м. Рівне;
18:00 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;
18:05 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;
18:10 - Гурт «Lin – D» (Швеція);
18:50 – Наталія Горщар та її Магічна Скрипка;
19:20 - Галина Конах;
19:30 - Гурт «One light Іnside», м. Луцьк;
20:35 - Sonya Kay;
21:30 - MamaRika;
22:30 – святкова дискотека.
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Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.
Так, у ній візьмуть участь Sonya Kay, MamaRika, рок-гурт "LIN D", рок-гурт "One Light Inside", кавер-гурт "В.О.Д.А." та Галина Конах.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повідомили програму заходів на День міста Луцька
Ігор Поліщук оприлюдинв програму заходів на другу половину дня 7 вересня:
14:00 - Відкриття програми свята;
14:10 - Показові спортивні виступи від фітнес-клубу «Lime Fit»;
15:40 – Караоке;
16:10 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;
16:15 - Караоке;
16:45 - показовий виступ шоу-балету «Elite-Dance»;
16:50 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;
17:00 - Coverband «VODA», м. Рівне;
18:00 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;
18:05 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;
18:10 - Гурт «Lin – D» (Швеція);
18:50 – Наталія Горщар та її Магічна Скрипка;
19:20 - Галина Конах;
19:30 - Гурт «One light Іnside», м. Луцьк;
20:35 - Sonya Kay;
21:30 - MamaRika;
22:30 – святкова дискотека.
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