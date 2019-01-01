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У селі на Волині горіли два хліви. ФОТО

У селі на Волині горіли два хліви. ФОТО
У понеділок, 2 вересня, о 14:53 виникла пожежа в житловому будинку в місті Любомль на вулиці Поштовій.

«На місце події виїхали 10 ДПРЧ. Вогнем пошкоджено морозильну камеру та стіни площею 12 метрів квадратних, – повідомив журналістам Район.Любомль головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

А о 15:14 виникла пожежа двох господарчих споруд у Любомлі на вулиці Євгена Коновальця. На місце події виїхало два відділення 10 ДПРЧ м. Любомль. Вогонь знищив господарчі споруди, речі домашнього вжитку, автомобільні запчастини.

Ймовірними причинами пожежі стали коротке замикання морозильної камери та необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

У селі на Волині горіли два хліви. ФОТО
У селі на Волині горіли два хліви. ФОТО

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Теги: пожежа, коротке замикання, господарчі споруди
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