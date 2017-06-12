«Тверде паливо допоможе пережити зиму», – головний лісівник Волині. ФОТО





Про це Олександр Кватирко на сторінці у Facebook.



«Після чергової розмови із журналістами про проблеми лісового господарства області. Європа, на яку всі орієнтуємось, відмовляється від газу і переходить на використання відновлювальних джерел енергії. Використання біопалива на Волині – не тільки альтернатива газу, це ще й зменшення витрат на опалювальний сезон, – зауважує Олександр Кватирко.



Крім цього, він додає, у Європі біля 20% первинної генерації енергії забезпечує біомаса. В Україні цей показник не дотягує до 5%. Однак лісове господарство може стати опорою громад не тільки в плані наповнення бюджету і створення робочих місць, а й вигідним у сфері енергетики. Родовища газу, торфу, кам’яного вугілля, сільськогосподарських відходів, низькосортні деревні ресурси, що накопичились сьогодні у волинських лісгоспах, не те, що можуть допомогти пережити зиму – це можливість вибудувати довгострокову програму.



Відтак, за умови переходу соціальних об’єктів у районах із газу на тверде паливо лісгоспи готові постачати до 30 тисяч кубометрів сировини щомісячно.



Зазначають, нині деревні відходи (залишки деревообробки та лісозаготівлі, непридатні для використання) у лісгоспів переважно закуповують підприємці. Внутрішній ринок деревиною перенасичений, відповідно попит і ціни теж упали. Це проблема загальноукраїнська.



Зауважують, тільки на Волині щеп накопичилось близько 5000 тонн. Тому пропонують переходити на тверде паливо.



"Готові до того, щоб розглянути варіанти, коли лісгосп встановлює на соціальному об’єкті твердопаливний котел і продає громаді теплові одиниці. Якщо є громади, які зацікавлені у такій співпраці, давайте знати. Будемо готувати зустрічі, можливо, якийсь спільний семінар чи круглий стіл», - резюмує начальник Волинського лісгоспу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські лісівники пропонують переходити на тверде паливо, бо це не лише альтернатива газу, а й зменшення коштів в опалювальному сезоні.Про це повідомив начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства на сторінці у Facebook.«Після чергової розмови із журналістами про проблеми лісового господарства області. Європа, на яку всі орієнтуємось, відмовляється від газу і переходить на використання відновлювальних джерел енергії. Використання біопалива на Волині – не тільки альтернатива газу, це ще й зменшення витрат на опалювальний сезон, – зауважує Олександр Кватирко.Крім цього, він додає, у Європі біля 20% первинної генерації енергії забезпечує біомаса. В Україні цей показник не дотягує до 5%. Однак лісове господарство може стати опорою громад не тільки в плані наповнення бюджету і створення робочих місць, а й вигідним у сфері енергетики. Родовища газу, торфу, кам’яного вугілля, сільськогосподарських відходів, низькосортні деревні ресурси, що накопичились сьогодні у волинських лісгоспах, не те, що можуть допомогти пережити зиму – це можливість вибудувати довгострокову програму.Відтак, за умови переходу соціальних об’єктів у районах із газу на тверде паливо лісгоспи готові постачати до 30 тисяч кубометрів сировини щомісячно.Зазначають, нині деревні відходи (залишки деревообробки та лісозаготівлі, непридатні для використання) у лісгоспів переважно закуповують підприємці. Внутрішній ринок деревиною перенасичений, відповідно попит і ціни теж упали. Це проблема загальноукраїнська.Зауважують, тільки на Волині щеп накопичилось близько 5000 тонн. Тому пропонують переходити на тверде паливо."Готові до того, щоб розглянути варіанти, коли лісгосп встановлює на соціальному об’єкті твердопаливний котел і продає громаді теплові одиниці. Якщо є громади, які зацікавлені у такій співпраці, давайте знати. Будемо готувати зустрічі, можливо, якийсь спільний семінар чи круглий стіл», - резюмує начальник Волинського лісгоспу.

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