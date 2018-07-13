вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знімав з часу їхнього народження: чоловік продавав порно з власними дітьми. ФОТО

Знімав з часу їхнього народження: чоловік продавав порно з власними дітьми. ФОТО
Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління та ювенальною превенцією Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, викрили 40-річного мешканця Київщини у розбещенні малолітніх дітей, а також створенні та розповсюдження у мережі порнографічного відео.

Про це повідомляє департамент кіберполіції України.

Кіберполіцейські встановили, що знімати відео чоловік розпочав з моменту народження першої дитини. Останні півтора роки він заробляв тим, що продавав відзнятий матеріал у мережі. Порнографічні відео за участі власних дітей він оцінив в 100 доларів США за одиницю.

Знімав з часу їхнього народження: чоловік продавав порно з власними дітьми. ФОТО

Для поширення інформації про продаж подібних відео, зловмисник реєструвався на тематичних форумах та розміщував оголошення на різноманітних закритих майданчиках. Оплату отримував виключно використовуючи електронні гаманці та криптовалюту для унеможливлення його ідентифікації.

За місцем проживання родини поліція провела обшук. Під час попереднього огляду техніки, яка знаходилася в квартирі працівники кіберполіції виявили близько 150 ГБ порноконтенту за участі дітей.

Знімав з часу їхнього народження: чоловік продавав порно з власними дітьми. ФОТО

Також, виявлено додатковий жорсткий диск, на якому зберігалося близько 1 ТБ подібного контенту. Техніку вилучено та направлено на експертизу.

Подію кваліфіковано за ч.4 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Мешканця Київщини затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.
Знімав з часу їхнього народження: чоловік продавав порно з власними дітьми. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порно, діти, кіберполіція, затримання, батько, Київська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З «Волиньгазу» звільнилось 122 працівники
Сьогодні, 22:25
Геть совок: у селі на Волині для школярів лінійку провели у саду. ФОТО
Сьогодні, 21:51
Знімав з часу їхнього народження: чоловік продавав порно з власними дітьми. ФОТО
Сьогодні, 21:30
Показали, як атовець з Волині готується до «Ігор Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 21:08
«Тверде паливо допоможе пережити зиму», – головний лісівник Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:49
Схожі новини
Дівчинку порізав, а хлопчика кинув в колодязь – на Черкащині батько намагався вбити дітей Дівчинку порізав, а хлопчика кинув в колодязь – на Черкащині батько намагався вбити дітей
01 вересень, 04:47
Лучанин знімав та продавав порно. ФОТО Лучанин знімав та продавав порно. ФОТО
13 липень, 2018, 16:48
Серійний маніяк з Волині позначав майбутні вбивства дітей у календарі Серійний маніяк з Волині позначав майбутні вбивства дітей у календарі
25 серпень, 2016, 16:27
На Волині затримали злочинців, яких шукали на території України На Волині затримали злочинців, яких шукали на території України
01 вересень, 13:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині негода повалила пам'ятного дуба. ФОТО
Сьогодні, 22:44
 0
З «Волиньгазу» звільнилось 122 працівники
Сьогодні, 22:25
 0
Геть совок: у селі на Волині для школярів лінійку провели у саду. ФОТО
Сьогодні, 21:51
 0
Знімав з часу їхнього народження: чоловік продавав порно з власними дітьми. ФОТО
Сьогодні, 21:30
 0
Показали, як атовець з Волині готується до «Ігор Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 21:08
 0
Медіа
відео
1/8
﻿