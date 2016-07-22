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Не поділили сімейний бюджет: жінка зарізала співмешканця

Не поділили сімейний бюджет: жінка зарізала співмешканця
У селі на Львівщині жінка зарізала коханця через сімейний бюджет.

Криваве вбивство приголомшило все село, бо за чотири роки спільного життя пара ніколи не сварилася - пишуть Факти.

Коли приїхала поліція, чоловік лежав у кімнаті в калюжі власної крові, на шиї виднілася рана.

Обом за 40, колись мали сім’ї, але в останні роки жили разом.

Жили бідно, але крутилися, як могли. А за кілька днів до трагедії чоловік навіть розпочав ремонт.

Що саме могло так розлютити жінку, люди губляться у здогадках.

Згодом вона сама розповіла, що просто хотіла випити, але з’ясувала, що чоловік пропив усі гроші сам – і схопилася за кухонного ножа. Його лезо було пилкоподібне, довжиною близько 20 см.

Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує до 15 років тюрми.

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Теги: різанина, гроші, алкоголь, вбивство, поліція
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