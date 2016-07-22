Не поділили сімейний бюджет: жінка зарізала співмешканця





Криваве вбивство приголомшило все село, бо за чотири роки спільного життя пара ніколи не сварилася - пишуть



Коли приїхала поліція, чоловік лежав у кімнаті в калюжі власної крові, на шиї виднілася рана.



Обом за 40, колись мали сім’ї, але в останні роки жили разом.



Жили бідно, але крутилися, як могли. А за кілька днів до трагедії чоловік навіть розпочав ремонт.



Що саме могло так розлютити жінку, люди губляться у здогадках.



Згодом вона сама розповіла, що просто хотіла випити, але з’ясувала, що чоловік пропив усі гроші сам – і схопилася за кухонного ножа. Його лезо було пилкоподібне, довжиною близько 20 см.



Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує до 15 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі на Львівщині жінка зарізала коханця через сімейний бюджет.Криваве вбивство приголомшило все село, бо за чотири роки спільного життя пара ніколи не сварилася - пишуть Факти Коли приїхала поліція, чоловік лежав у кімнаті в калюжі власної крові, на шиї виднілася рана.Обом за 40, колись мали сім’ї, але в останні роки жили разом.Жили бідно, але крутилися, як могли. А за кілька днів до трагедії чоловік навіть розпочав ремонт.Що саме могло так розлютити жінку, люди губляться у здогадках.Згодом вона сама розповіла, що просто хотіла випити, але з’ясувала, що чоловік пропив усі гроші сам – і схопилася за кухонного ножа. Його лезо було пилкоподібне, довжиною близько 20 см.Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує до 15 років тюрми.

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