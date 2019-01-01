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Геть совок: у селі на Волині для школярів лінійку провели у саду. ФОТО

Геть совок: у селі на Волині для школярів лінійку провели у саду. ФОТО
Для учнів школи села Годомичі, що на Маневиччині, провели оригінальну лінійку.

Про це повідомляють у facebook-спільноті "Занесло в село".

"Замість мліти на асфальті, пішли на природу і нічого так почувалися на соломі у шкільному садку!

Молодці ж! Геть совок!", - йдеться в дописі.

Геть совок: у селі на Волині для школярів лінійку провели у саду. ФОТО
Геть совок: у селі на Волині для школярів лінійку провели у саду. ФОТО
Геть совок: у селі на Волині для школярів лінійку провели у саду. ФОТО



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Теги: лінійка, школа, сад, Годомичі, Маневиччина
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Коментарі 1
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