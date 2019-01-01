Геть совок: у селі на Волині для школярів лінійку провели у саду. ФОТО
Сьогодні, 21:51
Для учнів школи села Годомичі, що на Маневиччині, провели оригінальну лінійку.
Про це повідомляють у facebook-спільноті "Занесло в село".
"Замість мліти на асфальті, пішли на природу і нічого так почувалися на соломі у шкільному садку!
Молодці ж! Геть совок!", - йдеться в дописі.
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Про це повідомляють у facebook-спільноті "Занесло в село".
"Замість мліти на асфальті, пішли на природу і нічого так почувалися на соломі у шкільному садку!
Молодці ж! Геть совок!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ще б усіх в постоли взути... Екологічні бо.
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Сьогодні, 21:51
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