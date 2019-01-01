Геть совок: у селі на Волині для школярів лінійку провели у саду. ФОТО





Про це повідомляють у facebook-спільноті



"Замість мліти на асфальті, пішли на природу і нічого так почувалися на соломі у шкільному садку!



Молодці ж! Геть совок!", - йдеться в дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для учнів школи села Годомичі, що на Маневиччині, провели оригінальну лінійку.Про це повідомляють у facebook-спільноті "Занесло в село" "Замість мліти на асфальті, пішли на природу і нічого так почувалися на соломі у шкільному садку!Молодці ж! Геть совок!", - йдеться в дописі.

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