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У Луцьку водій ВАЗ пошкодив припарковане авто і втік

У Луцьку водій ВАЗ пошкодив припарковане авто і втік
У Луцьку розшукують водія, який на автомобілі ВАЗ вдарив припарковане авто та втік.

Про це пишуть у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".

"Розшукується неадекват на ВАЗ 2105 або 2107 зеленого чи синього кольору, номер АС57**АА (дві останні цифри не запам'ятали, але певно ще цифра 8 передостання).

Біля заводу "Богдан" вилетів з повороту, зачепив автомобіль та втік", - йдеться в дописі.

У Луцьку водій ВАЗ пошкодив припарковане авто і втік

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Теги: Богдан, АвтоАндони, автомобіль, втік, ВАЗ
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