У Луцьку водій ВАЗ пошкодив припарковане авто і втік





Про це пишуть у facebook-спільноті



"Розшукується неадекват на ВАЗ 2105 або 2107 зеленого чи синього кольору, номер АС57**АА (дві останні цифри не запам'ятали, але певно ще цифра 8 передостання).



Біля заводу "Богдан" вилетів з повороту, зачепив автомобіль та втік", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розшукують водія, який на автомобілі ВАЗ вдарив припарковане авто та втік.Про це пишуть у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька" "Розшукується неадекват на ВАЗ 2105 або 2107 зеленого чи синього кольору, номер АС57**АА (дві останні цифри не запам'ятали, але певно ще цифра 8 передостання).Біля заводу "Богдан" вилетів з повороту, зачепив автомобіль та втік", - йдеться в дописі.

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