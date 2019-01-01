У Луцьку водій ВАЗ пошкодив припарковане авто і втік
Сьогодні, 00:25
У Луцьку розшукують водія, який на автомобілі ВАЗ вдарив припарковане авто та втік.
Про це пишуть у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".
"Розшукується неадекват на ВАЗ 2105 або 2107 зеленого чи синього кольору, номер АС57**АА (дві останні цифри не запам'ятали, але певно ще цифра 8 передостання).
Біля заводу "Богдан" вилетів з повороту, зачепив автомобіль та втік", - йдеться в дописі.
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Про це пишуть у facebook-спільноті "АвтоАндони Луцька".
"Розшукується неадекват на ВАЗ 2105 або 2107 зеленого чи синього кольору, номер АС57**АА (дві останні цифри не запам'ятали, але певно ще цифра 8 передостання).
Біля заводу "Богдан" вилетів з повороту, зачепив автомобіль та втік", - йдеться в дописі.
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